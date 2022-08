Der Vorlauf der Europameisterschaften stellte die Olympiadritte von Tokio vor keine Probleme. Foto: APA/Georg Hochmuth

München – Magdalena Lobnig ist bei den Ruder-Europameisterschaften in Rahmen der European Championships in München souverän in das Halbfinale eingezogen. Die Olympiadritte aus Kärnten gewann am Donnerstag ihren Einer-Vorlauf in 8:42,83 Min. vor der Bulgarin Desilawa Angelowa (+4,80), es war der Schnellste der drei Läufe und damit die Topzeit. Julian Schöberl erreichte als Dritter seines Vorlaufes im nichtolympischen Leichtgewichts-Einer ebenfalls das Semifinale.

Die Rennen stehen am Samstag auf dem Programm. (APA, 11.8.2022)