"ZiB 2"-Auftritt

Frage & Antwort: Was hinter den Aussagen von Innenminister Karner zu Asyl, Migration und dem Fall Tina steht

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) warnt vor steigenden Asylantragszahlen in Österreich. Aber warum steigen sie eigentlich? Gibt es tatsächlich mehr Asylberechtigte in Österreich? Und was hat es mit dem Erkenntnis im Fall Tina auf sich? Ein Faktencheck