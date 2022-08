Die mexikanische Malerin Frida Kahlo erkrankte im Alter von sechs Jahren an Polio – und litt ihr Leben lang an ihrem verkürzten rechten Bein. Foto: AP/Joel Martinez

Eine Million Kinder in London sollen eine Booster-Impfung gegen Polio bekommen – denn der Erreger ist im Abwasser der britischen Hauptstadt nachgewiesen worden. Das britische Gesundheitsministerium empfahl am Mittwoch allen Kindern zwischen ein und neun Jahren diese Auffrischungsimpfung gegen die Kinderlähmung.

Poliomyelitis – der medizinische Begriff für Kinderlähmung – war auf der ganzen Welt verbreitet, eine Infektion konnte lebenslange Folgen nach sich ziehen. Mehrere Berühmtheiten spürten Spätfolgen einer Infektion ihr ganzes Leben lang, so etwa der ehemalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt, die Malerin Frieda Kahlo oder der Sänger Neil Young. In den 1950er-Jahren wurde schließlich ein Impfstoff gefunden. Inzwischen gilt die Infektionskrankheit in den meisten Weltregionen als ausgerottet. In Großbritannien wurde der letzte Fall 1984 verzeichnet.

Lähmungen nach einer Infektion

Die Schluckimpfung gegen Polio schützt vollständig Geimpfte vor einer Infektion, kann aber über mit Impfviren kontaminierte Fäkalien im Abwasser zu Ansteckungen bei anderen Menschen führen. Die dabei auftretende Virusvariante ist zwar schwächer als das Polio-Wildvirus, kann aber bei Ungeimpften immer noch schwere Krankheiten und Lähmungen verursachen. Betroffen sind vor allem kleine Kinder.

Neue Infektionsfälle haben die Behörden in London bisher nicht festgestellt. Die Funde in mehreren Kläranlage deuteten aber darauf hin, "dass es in diesen Bezirken ein gewisses Maß an Virusübertragung gibt, das sich auf angrenzende Gebiete ausbreiten kann", erklärte das Ministerium.

Die Polio-Expertin Kathlene O'Reilly befürchtet "eine lokale Ausbreitung des Polio-Virus". Betroffen seien höchstwahrscheinlich Menschen mit fehlender oder unvollständiger Immunisierung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt die Polio-Impfrate in London bei knapp 87 Prozent – das ist weniger als im Rest des Landes. (APA, kru, 11.8.2022)