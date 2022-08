Hat eine alternative Route eine ähnliche Ankunftszeit, ist aber sparsamer, wird diese künftig bei Google Maps bevorzugt. Grafik: Google

Google führt nach dem Start in Nordamerika auch in seiner deutschen Karten-App die Möglichkeit ein, kraftstoffsparende Routen auszuwählen. Wann dies auch für Österreich der Fall sein wird, ließ der Konzern auf APA-Anfrage offen. Man arbeite daran, "so schnell wie möglich weitere Länder mit umweltfreundlichen und kraftstoffsparenden Routen auf Google Maps" aufzunehmen, hieß es. "Aktuell haben wir aber keine weiteren Launch-Termine anzukündigen."

Einsparung

Die neue Software analysiert für die Vorschläge sowohl den Streckenverlauf zum Beispiel auf eventuelle Steigungen als auch das aktuelle Verkehrsaufkommen, wie der Internet-Konzern am Donnerstag für Deutschland erläuterte. Neben der Ankunftszeit wird die geschätzte Kraftstoff-Einsparung angezeigt.

Anders als in Nordamerika, wo Benzinmotoren dominieren, können Nutzer in Deutschland angeben, ob sie mit einem Benziner, einem Diesel, einem Hybrid- oder Elektrofahrzeug unterwegs sind. Für den Deutschland-Start sei die Software mit dortigen Verkehrsmustern und dem Verbrauch üblicher Fahrzeugtypen trainiert worden, so Google-Manager Timo Rang. Die Nutzer können in den Einstellungen auch auswählen, dass die App generell kraftstoffsparende Routen bevorzugen soll, wenn die Ankunftszeiten ähnlich sind. (APA, 11.8.2022)