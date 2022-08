Wer kennt sie nicht – die unzähligen Filme, in denen Single-Frauen und -Männer einzig und allein die Aufgabe haben, ihrem verkorksten, beziehungsfreien Leben zu entkommen, indem sie sich hartnäckig auf die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin machen. Das Klischee der traurigen, alleinstehenden Personen, die ihr Leben mehr oder weniger unfreiwillig ohne Beziehung fristen, ist aber nicht nur in der Filmwelt allgegenwärtig. Auch im Freundes- und Verwandtenkreis, bei Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten wird man nicht selten mit Mitleid bedacht, erfahren die Anwesenden, dass man Single ist.

Tun und lassen, worauf man gerade Lust hat – wer alleine lebt, kennt diese Freiheit. Foto: m-imagephotography Getty Images/iStockphoto

Natürlich gibt es genügend alleinstehende Menschen, die sich tatsächlich stark nach einer Partnerin oder einem Partner sehnen und für die das Single-Sein viele Schattenseiten hat. Doch für viele bedeutet das Alleinsein auch, große Freiheit zu genießen.

Allein, aber nicht einsam

Schließlich ist man ungebunden und somit nicht von den Befindlichkeiten, Wünschen und Forderungen eines Gegenübers abhängig. Ob Arbeitsangelegenheiten oder Freizeitaktivitäten – was in Beziehungen immer wieder zu Konflikten führen kann, ist für alleinlebende Personen ohne Diskussionen und Kompromisse möglich. Seinen Alltag, aber auch Reisen alleine planen und organisieren zu können, ohne Rücksicht zu nehmen, ist vielen wichtig. Und schließlich bedeutet Single-Sein ja nicht, keine anderen Menschen in seinem Leben zu haben. Alleine zu sein ist nicht gleichzusetzen mit Einsamkeit. So spielen Freundschaften bei alleinstehenden Menschen häufig eine zentrale Rolle im Leben und werden oft sogar intensiver gepflegt.

Was schätzen Sie am Single-Sein?

Was sind die größten Vorzüge im Alltag? Welche Erfahrungen haben Sie durch Ihr Single-Dasein gesammelt, die Sie in einer Beziehung so womöglich nicht gemacht hätten? Wie reagiert Ihr Umfeld darauf, dass Sie keine Partnerin oder keinen Partner haben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 19.8.2022)