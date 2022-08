Der polnische Fotograf Marek Biegalski reichte dieses Bild, "The Lava", in der Kategorie "Landscapes" ein. Für den Sieg hat es nicht gereicht, aber für eine lobende Erwähnung. Er schreibt dazu: "Lava strömte aus dem Krater und veränderte die Landkarte Islands für immer. Der Ausbruch begann am 18. März 2021 im Geldingadalir-Tal auf dem Vulkanberg Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes. Ich habe dieses Bild am 17. September aufgenommen, als die Eruption und der Lavastrom an diesem Tag spektakulär waren."