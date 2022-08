Einsätze wie dieser haben seit der russischen Ankündigung, die Zusammenarbeit an der Internationalen Raumstation (ISS) aufzukündigen, und der Vorstellung von eigenen Plänen für eine Raumstation ungewöhnliche Brisanz bekommen. Zwar will die russische Weltraumagentur Roskosmos laut eigenen Angaben weiterhin alle Verpflichtungen erfüllen, um das Funktionieren der Station zu gewährleisten, doch 2024 soll Schluss sein.



Für die Besatzung der ISS geht das Leben im All weiter. Heute verlassen die beiden russischen Kosmonauten Oleg Artemjew und Denis Matwejew die Station für Wartungsarbeiten. Sie sollen Kameras am neuen europäischen Roboterarm installieren, der künftig einen kanadischen und einen japanischen Arm dabei unterstützen wird, Ladung und Werkzeug außerhalb des russischen Segments der ISS zu bewegen. Außerdem steht das Versetzen eines Kontrollpanels auf dem Plan.

Der Einsatz lässt sich heute, Mittwoch, ab 15.20 Uhr auf Nasa-TV live mitverfolgen.

Riskante Weltraumspaziergänge

Weltraumspaziergänge sind in der Raumfahrt zwar seit vielen Jahren Routine, doch das Aussteigen in das Vakuum des erdnahen Weltraums bleibt ein gefährliches Unterfangen. So liefen etwa bei einem Weltraumspaziergang 2013 im Anzug eines italienischen Astronauten bis zu anderthalb Liter Wasser aus, das sich im Helm sammelte, bevor es ihm gelang, in die Station zurückzukehren.

Auch der erste Weltraumspaziergang der Geschichte im Jahr 1965 endete beinahe in einer Katastrophe, wovon ein charmanter und fast vergessener russischer 3D-Film namens "Spacewalker" aus dem Jahr 2017 erzählt.

Bunte Uniformen

Die russischen KosmonautenOleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korsakow bei ihrer Ankunft auf der Internationalen Raumstation im März. Foto: NASA TV

Auch wenn es mit dem "Knoten 1", einem Modul, das den russischen mit dem US-Trakt der ISS verbindet, quasi eine Grenze zwischen den beiden Territorien gibt: Die Besatzung der Raumstation kann sich keine Konflikte leisten – man sitzt buchstäblich im gleichen Boot.

Die beiden russischen Kosmonauten, die den Spaziergang durchführen sollen, trugen bei ihrer Ankunft in der ISS im März übrigens auffällig gelb-blau gefärbte Uniformen. Mit der ukrainischen Flagge habe das nichts zu tun, versicherten sie. (red, 11.8.2022)