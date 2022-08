Der Tsanfleurongletscher beherbergt das Schweizer Skigebiet Glacier 3000. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Vor zehn Jahren war das Eis noch 15 Meter dick, im September wird es verschwunden sein. Der in der Schweiz gelegene Tsanfleuronpass wird dieses Jahr nach über 2.000 Jahren zum ersten Mal eisfrei sein. Die Gletscher Scex Rouge und Tsanfleuron, die der Pass voneinander trennt, haben in diesem Jahr dreimal so viel an Dicke verloren wie im Durchschnitt der vergangenen zehn Sommer, wie das Betreiberunternehmen des dortigen Gletscherskigebiets Glacier 3000 am Donnerstag mitteilte.

Mindestens 2.000 Jahre bedeckt

Gemäß Schätzungen ist der Tsanfleuronpass, ein dünner Landstrich zwischen den Kantonen Waadt und Wallis auf 2.800 Meter Höhe, mindestens seit 2.000 Jahren mit Eis bedeckt, wobei eine längere Bedeckung wahrscheinlich ist. Für eine genaue Bestimmung des Zeitraums wären laut Aussagen des Glaziologen Mauro Fischer von der Universität Bern weitere Untersuchungen nötig. Der Pass könnte aber auch 6.000 Jahre unter dem Eis gelegen sein.

Einfluss auf Gletscherskilauf

In naher Zukunft würden die Veränderungen auch die Nutzung des Gletschers für den Schneesport erheblich beeinflussen, schreibt Glacier 3000. Ursprünglich hätten Skifahrer den Tsanfleurongletscher bis zum Sessellift am unteren Ende des Scex-Rouge-Gletschers befahren können, der sie zur gleichnamigen Seilbahnstation hinaufgeführt habe.

Jetzt, wo der Pass die beiden Gletscher trenne, würden Überlegungen angestellt, wie die vorhandene Infrastruktur angepasst werden könnte, wird der Direktor der Seilbahnen von Glacier 3000, Bernhard Tschannen, in der Mitteilung zitiert.

See statt Gletscher

Anstelle des Scex-Rouge-Gletschers werde wahrscheinlich in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein natürlicher See entstehen. Er dürfte eine Tiefe von etwa zehn Metern und ein Volumen von 250.000 Kubikmetern aufweisen.

Ähnliches wird auch in Österreich beobachtet. So wird etwa ein Großteil des Jamtalgletschers bis Ende des Sommers verschwunden sein. Auf dem Hintertuxer Gletscher kommt es immer wieder zu extremen Bedingungen für Skigäste. (red, 12.8.2022)