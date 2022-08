Anna Ullrich ist eine der bekanntesten österreichischen DJs. Sie veranstaltet jetzt auch ihre eigene Reihe "Fluffig" in der Pratersauna und zeigt auf Social Media, dass Frau Mama sein und Nachtleben verbinden kann. Louis Harmer

FREITAG

Das Usus am Wasser in Wien wird ab 16 Uhr bis 2 Uhr früh von dem "Rota Bene"-Kollektiv bespielt und bespannt. Mit fein minimalistischen Klängen der Vinyl-Extraklasse sorgen auch befreundete Kollektive wie Plastic Dreams oder Laguna Life (wie passend fürs Wasser) für tanzbare Eloquenz. Im Event wird noch angekündigt: "Swimmingpool-Admission: 7 Euro – support your local djs!" Lokal ist das Angebot in der Pratersauna bei "Fluffig", der Reihe von DJ-Mama Anna Ullrich. Sie bringt bei ihrer Girls Night DJs von Techno Vienna und Wiener Mischung zusammen. Ich glaub, schwimmen darf man aber trotzdem nicht. Der Fisch (Die Grelle Forelle) hat auch wieder mal Techno von den "Zuckerwatt"-Veranstaltern zu bieten. Drüber feiert das Werk 16 Jahre, das ganze Wochenende zeigt sich dort das "Kunst am Kanal"-Festival. Und im FriedelGastro in Greifenstein veranstaltet der etablierte Afro-House-Produzent Max Doblhof "The Afro Connect".

SAMSTAG

Ab 14 Uhr wird beim Vienna City Beach Club das "Techno Picknick" nachgeholt, während bei der Summer Station "Progressive Frequencies" gespielt werden. Heißt: Ambient & Chillout-Musik in Kombi mit Deep House und Psychedelic Trance. Im Club PRST in der Nähe des Donaukanals ist auch noch am Samstag Sommerfest, wo unter anderem die Redivider-Heads für sportlichen Sound sorgen. Und es klingt fast wie River und tatsächlich ist es erlaubt, im Donaukanal zu schwimmen …

SONNTAG

Da Montag ein Feiertag ist, öffnen Spielstätten auch mal sonntags. Hier darf in der Pratersauna von 4 bis 10 auch geplanscht werden, oder Sie springen am unteren Ende in die Donau beim Himmel und Wasser, wo "Ein Wunder am Wasser" ab 9 Uhr bereits die Afterhour-Gäste gut empfangen kann. "Groovy Beats und fette Bässe" werden mit Spielereien, bunten Badehosen und Disco- Yoga kombiniert. Auch kann sich sein eigener Taschenaschenbecher gebastelt werden. Am Samstag davor ist dort übrigens ein "Merkwürdig"-Open-Air. Da lässt es sich in lauen Sommernächten sicherlich auch über Nacht dort verweilen. (Nadine Cobbina, 12.8.2022)