Auf einen Blick sieht man, wohin die Reise im angegebenen Zeitfenster gehen könnte. Foto: Benjamin Td

Auf der Website "Chronotrains EU" kann man sich anzeigen lassen, wie weit man in Europa kommt, wenn man sich fünf Stunden lang in den Zug setzt. Was zunächst wie ein visuelles Spielzeug wirkt, inspiriert vielleicht ein wenig für die nächste Urlaubsplanung.



Von Graz nach Zagreb

Nach einem einfachen Klick auf eine beliebige Stelle in Europa wirft die Website fünf Kreise um den damit fixierten Startpunkt. Der rote Bereich markiert, welche Städte bereits in einer Stunde mit dem Zug erreicht werden können. Die zunehmend blasseren Farben kennzeichnen weitere Stundensprünge, bis hin zu einem blassen Gelb, das die Außenmarkierung von fünf Stunden Fahrzeit darstellt.

Schnell sieht man, dass man es von Graz in fünf Stunden etwa bis Salzburg, Brünn oder Zagreb schafft. Steigt man in Wien-Meidling ein, könnte zwei Stunden später der erste Kaffee in Linz getrunken werden, und nach vier Stunden wäre ein Ausflug in München möglich.

Entwickelt wurde die Seite von einem Franzosen, der angibt, von der Website "Direkt Bahn Guru" inspiriert worden zu sein. Auch dort gibt man einen Startbahnhof ein und sieht dann mit unterschiedlichfarbenen Punkten, wohin die Reise gehen könnte und wie lang man dafür benötigt. Beide nutzen die Daten der Deutschen Bahn, um zu ihren visuellen Ergebnissen zu gelangen. Der Mann hinter der Website gibt allerdings zu, dass es sich bei den Darstellungen um "optimale Reisezeiten" handelt. Mit "realen Umsteigezeiten" könnten diese Fahrzeiten eventuell nicht realistisch sein. (red, 12.8.2022)