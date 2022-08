Wenn die Reise heute global in Richtung Totalitarismus geht, dann in erster Linie aufgrund der Großkonfusion, für die das Netz die perfekte Infrastruktur bereitstellt. Foto: APA / dpa / Lukas Schulze

Die Causa Kellermayr hat das Medienmeer mächtig aufgewühlt, erst jetzt legen sich die Wogen aus Tränen und Krokodilstränen. Als große Frage bleibt: Wie kriegen wir den "Hass im Netz" in den Griff? Meine Einschätzung: gar nicht, außer wir schaffen das Netz ab. Nur wenn es kein Netz gibt, gibt es keinen Hass im Netz.

Die Menschen haben dank ihres technischen Talents etliche Erfindungen – Atombombe, Automobil – geschaffen, die das Potenzial besitzen, die Erde in ein Trümmerfeld oder eine Hitzewüste zu verwandeln und unserer Spezies über kurz oder lang den Garaus zu machen (außer Elon Musk und Jeff Bezos natürlich, weil die auf dem Mars sind. Gute Fahrt!).

An der Existenz der Atombombe, dem ultimativen Machtmittel, hat momentan Putin die größte Freude. Mit dem Automobil kann man zwar toll hin und her fahren, nur ruiniert es uns, in millionenfacher Vervielfältigung, tendenziell alle Lebensgrundlagen.

Großkonfusion

Und dann das Internet. Als es als Massenphänomen aufkam, prophezeiten etliche Traummännlein und Traumfräulein, nun habe die große Stunde der Demokratie geschlagen: Alle stimmen ab, alle machen mit. Ja, Schnecken. Wenn die Reise heute global in Richtung Totalitarismus geht, dann in erster Linie aufgrund der Großkonfusion, für die das Netz die perfekte Infrastruktur bereitstellt.

Natürlich ist das Netz auch lieb und bietet gratis Millionen Möglichkeiten, sich Katzen, Pornos und wertvolle Texte anzusehen, aber ebenso sehr eignet es sich optimal zur systematischen politischen Destruktion der Demokratie (liebe Grüße nach Moskau!), zum Gerüchtestreuen, zum Aufhetzen, zur Unterminierung der Wissenschaft, für kriminelle Transfers aller Art sowie als Gigaüberwachungsinstrument. Und dass man dem Netz als Transportmittel für Privathass beikäme, mit dem jeder jedem anonym Mord und Totschlag androhen kann, glauben nur die blauäugigsten Optimisten.

Man sollte das Netz probehalber ein Jahr lang stilllegen, Unterwasserkabel entzweihacken, Satelliten abschalten, Router einmotten. Stattdessen: handyfreie Familienabende mit Gesellschaftsspielen, und wenn es unbedingt Fernkommunikation sein muss, dann auf die traditionelle Art: berittene Boten, Buschtrommeln, Rauchzeichen. Danach unterhalten wir uns, ob es uns allen besser geht. Ich meine: höchstwahrscheinlich ja. (Christoph Winder, 14.8.2022)