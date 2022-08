Die US-Rockband muss die Tour wegen Gesundheitsproblemen von de la Rocha absagen. Am 13. September hätte sie in Wien gespielt

Die Tour muss aufgrund gesundheitlicher Probleme des Sängers Zack de la Rocha abgesagt werden. Foto: Amy Harris/Invision/AP

Die US-Rockband Rage Against the Machine cancelt ihre Tour durch Europa, wie am Donnerstag auf dem Twitter-Account der Band bekanntgegeben wurde. Grund sei der Gesundheitszustand von Sänger Zack de la Rocha, der von seinem Arzt dazu angehalten wurde, die Konzerte nicht zu bestreiten. "Die Flüge, die Reisezeit und der strenge Zeitplan in Großbritannien und Europa sind einfach ein zu großes Risiko für eine vollständige Erholung", heißt es im offiziellen Statement.

Rage Against the Machine werden nach der laufenden Konzertreihe (11., 12., 14. August) im Madison Square Garden in Manhattan nach Los Angeles zurückkehren. De la Rocha erlitt am 11. Juli bei einem Konzert in Chicago eine Beinverletzung – ob das der Grund für die Absage ist, gab die Band nicht bekannt.

Die Entscheidung dürfte der Gruppe nicht leicht gefallen sein. So schrieb der Bruder von Zack de la Rocha auf Twitter: "Ich weiß, dass er und die Rage-Crew wirklich weitermachen wollten." Rage Against the Machine hätten am 13. September in der Wiener Stadthalle auftreten sollen. (red, 12.8.2022)