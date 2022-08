"Die Leute wollen nix mehr arbeiten. Und dann sind sie Geringverdiener, gelten als 'bedürftig' und bekommen vom Staat die Hunderter überwiesen", schreibt Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker in den sozialen Medien. Dabei legt er auf den Einwand der grünen Politikerin Sandra Schoch, Landtagsvizepräsidentin in Vorarlberg, dass "in Zeiten der Teuerung über zu hohe Sozialleistungen zu posten, ein entsprechendes Menschenbild zeige", mit den Worten nach: "Wenn die Leute so gerne in Teilzeit arbeiten, kann es so schlimm nicht sein."

Work-Life-Balance



Die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert beziehungsweise den Veränderungsprozess beschleunigt und bei so manchen Menschen ein Umdenken bei der sogenannten Work-Life-Balance bewirkt. Im STANDARD haben vier Menschen berichtet, warum sie nicht Vollzeit arbeiten und warum es ihnen das wert ist, weniger zu verdienen. "Linkslinker Kommunist" sieht vor allem Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass der Wunsch nach Teilzeit immer größer wird:

Teilzeit muss man sich leisten können

Das Gehalt reicht bei vielen Menschen nicht mehr aus, um den Alltag zu bestreiten, vor allem seit Energiepreise und sämtliche Güter für den täglichen Bedarf teurer geworden sind. Für die meisten Menschen stellt sich die Frage gar nicht, ob man Arbeitsstunden reduziert und mehr "Life" statt "Work" hat. "Teilzeit muss man sich erst einmal leisten können, vor allem seitdem die Lebenshaltungskosten explodieren. Keine Wahlfreiheit hat, wer Kinder oder Angehörige betreuen muss", kommentiert Verena Kainrath im STANDARD.

Wie ist das bei Ihnen?

Arbeiten Sie Voll- oder Teilzeit? Könn(t)en Sie sich Ihr Leben mit einem Teilzeitjob leisten? Überlegen Sie, Stunden zu reduzieren? Warum ist Vollzeit zu arbeiten für Sie nicht mehr attraktiv? Wie stehen Sie als Unternehmerin oder Unternehmer den Wünschen nach Teilzeit gegenüber? Erzählen Sie im Forum! (wohl, 16.8.2022)