Mehr als 5.000 positive Testergebnisse registrierten die Behörden am Freitag. Foto: APA/HANS PUNZ

In Österreich haben die zuständigen Ministerien 5.728 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher in Österreich 4.815.286 positive Testergebnisse. Mit Stand Freitag, 9.30 Uhr sind österreichweit 19.257 Personen mit Sars-Cov-2 Infektion verstorben und 4.717.829 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.322 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 82 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 155

Kärnten: 412

Niederösterreich: 1.250

Oberösterreich: 694

Salzburg: 249

Steiermark: 664

Tirol: 309

Vorarlberg: 163

Wien: 1.832

(red, 12.8.2022)