Im Gastblog blickt Stefan Czurda nach einem Jahr der Verwendung auf die Vor- und Nachteile der Messsucherkamera aus prominentem Haus.

Anfang 2021 wollte ich ein wenig aus den modernen Kameratrends ausbrechen. Die Produktionszyklen der Hersteller sind meiner Meinung nach viel zu kurz geworden und der Wert von Kameras verpufft binnen kürzester Zeit. Ich habe mich in den letzten Jahren oft darüber geärgert, dass ich mir eine Kamera kaufe, und sehr bald der Eindruck entsteht, dass sie schon wieder in die Jahre gekommen ist.

Raus aus den Techniktrends

Moderne Kameras werden immer komplexer und sind vollgepumpt mit Features, die selbst ambitionierte Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen oft nicht mehr brauchen. Meine persönlichen Ansprüche an die Technik sind lediglich die optische Qualität der Objektive und deren Charakter, sowie schöne Farben aus der Kamera.

Ebenso ist mir das Gefühl, das die Kamera und das Objektiv beim Fotografieren vermittelt, wichtig. Ich halte gerne etwas Wertiges in der Hand und mein Equipment sollte nicht zu groß und schwer sein, damit ich es immer bei mir tragen kann. Ich war also an einem Punkt angelangt, an dem ich die modernen Techniktrends ein wenig loslassen und meiner Fotografie etwas Entschleunigung gönne wollte.

In diesem Beitrag soll es um meine persönlichen Erfahrungen mit der Leica M gehen, also um jene Kamera, die nicht nur aufgrund ihrer besonderen Historie bekannt ist, sondern auch wegen ihres wahnwitzigen Preises.

Meine Leica M 240 Foto: Stefan Czurda

Als durchaus preissensitiver Hobbyfotograf habe ich mir nicht das neueste Modell (im Jahre 2022 derzeit die Leica M11) angeschafft, sondern ein älteres Gerät (Leica M 240) gebraucht gekauft, das von 2014 bis 2021 am Markt war.

Ich habe die Leica M 240 ein Jahr intensiv zum Fotografieren verwendet, sie allerdings im April 2022 wieder verkauft. Obwohl ich sie heute nicht mehr besitze, hat die Leica M meine Fotografie doch stark beeinflusst. Wieso, weshalb und warum? Das möchte ich in diesem Beitrag im Detail schildern.

Manuelle Festbrennweiten

Der Weg zur Leica M führte mich über das Fotografieren mit manuellen Festbrennweiten, das mir in den letzten Jahren immer mehr Spaß gemacht hat. Schuld daran war meine erste komplett manuelle Linse aus dem Hause Zeiss, nämlich das Loxia 2.8/21, ein grandioses Objektiv, das ich an meiner Sony Alpha Kamera verwendete.

Die Festbrennweite an sich und das manuelle Fokussieren hat meine Fotografie deutlich verändert. Ohne Zoom musste ich mich mehr bewegen, um einen perfekten Ausschnitt zu finden und habe mir durch das manuelle Fokussieren mehr Gedanken gemacht, wo ich im Bild den Fokus setze und wie ich die Schärfentiefe wirken lasse.

Diese Art der Fotografie war nicht nur unglaublich erfüllend, sondern hat mich mein liebstes Hobby auch wieder voll und ganz spüren lassen.

Meine Gründe für den Kauf der Leica M

Was wäre nun, wenn man seine manuelle Linse an einem wertbeständigen Kamerasystem verwendet, das von seiner Funktionalität her einfach ist und mit einem Minimum an Menüpunkten, Wahlrädern und Knöpfen auskommt? Was, wenn man zusätzlich auch noch ein Gefühl vermittelt bekommt, das die Fotografin oder den Fotografen durch die Limitation der Kamera ein wenig fordert und weitgehend auf Automatik verzichten lässt?

Ich denke, kein anderer Hersteller vermittelt dieses Gefühl beim Fotografieren mehr als Leica mit seiner manuellen Leica M. Die M ist ein hochwertiges Werkzeug zum Fotografieren, das viel Geschichte mitbringt und Fotografen seit vielen Jahrzehnten begeistert. Sie ist heute zu einem Luxusprodukt geworden, das präzise deutsche Handwerkskunst aus den besten Materialien repräsentiert und die sich Leica teuer bezahlen lässt.

Aber sie ist für mich trotzdem kein Statussymbol, sondern vielmehr eine Kamera, die mit ihrem Minimalismus einen bestimmten Nerv an Menschen trifft, die das Gefühl beim Fotografieren ebenso schätzen, wie die Qualität der Fotos und die auf eine Kamera verzichten können, die vollgestopft mit technischen Innovationen ist, die viele eigentlich gar nicht brauchen.

Genau diese Punkte waren meine Gründe für die Anschaffung einer gebrauchen Leica M Anfang 2021.

Leica ist doch viel zu teuer

Der Kauf einer Leica M ist eine kostspielige Sache und eine neue Leica M wollte ich mir deshalb auch erst gar nicht anschaffen. Wenn man sich allerdings ein wenig mit dem umfangreichen Gebrauchtmarkt von Leica-Equipment beschäftigt und gegebenenfalls auf die neueste Version der Leica M verzichtet, bekommt man gut erhaltene Geräte für einen noch "halbwegs" leistbaren Preis.

Letztendlich habe ich die Kamera bei einem deutschen Gebrauchtwarenhändler für Leica-Equipment gekauft. Ein Jahr Garantie war inklusive und das Gerät hatte sehr geringe Gebrauchsspuren und befand sich technisch in einem einwandfreien Zustand. 3000 Euro habe ich dafür bezahlt. Sicher kann man sie noch etwas günstiger bekommen, wenn man sie privat kauft, allerdings gibt es dann natürlich keine Garantie.

Und dann wäre noch die Sache mit den Objektiven, denn auch Leica-Linsen sind ein teures Gut, vor allem wenn man mit den Klassikern wie dem Summicron oder Summilux fotografieren möchte. Vom extrem lichtstarken und verrückt teurem Noctilux will ich hier erst gar nicht sprechen.

Es gibt aber auch sehr hochwertige Fremdlinsen, die um einiges günstiger sind. Vor allem Objektive aus dem Hause Zeiss und Voigtländer haben an der Leica M einen guten Ruf. Aber auch Leica selbst hatte etwas günstigere Linsen im Angebot. Die Summarit-Serie, die etwas lichtschwächer ist, wurden von Leica einige Zeit lang angeboten, aber mittlerweile wieder vom Markt genommen.

Man kann sie heute aber noch gebraucht kaufen und es sind meiner Meinung nach wirklich schöne Linsen, die nicht mit den Preisen eines Summicron oder Summilux vergleichbar sind. Billig sind sie jedoch auch nicht! Selbst habe ich zunächst mit einem Voigtländer Nokton 35 mm fotografiert, mit dem ich sehr zufrieden war, mich dann aber für native Leica-Linsen aus der Summarit-Serie entschieden, da mir die Farbdarstellung der Leica-Linsen etwas mehr zusagte.

Tolles Erlebnis beim Fotografieren

Als ich die Leica M das erste Mal in der Hand hatte, war ich von der schlichten Optik und der Qualität begeistert. Eine Leica anzusehen ist das eine, sie in der Hand zu halten und damit zu fotografieren, ist dann doch etwas anderes.

Die Kamera ist wuchtig gebaut und fühlt sich richtig schwer an. Die neuen Modelle der Leica M sind natürlich schon wesentlich leichter und das hohe Gewicht war eine Eigenart der Leica M 240. Sie liegt aber trotzdem, oder vielleicht gerade wegen des beachtlichen Gewichtes gut in der Hand.

Das Arbeiten mit dem Messsucher, dem Herzstück der Leica M, machte mir anfangs wirklich viel Spaß. Es wird natürlich rein manuell fokussiert, indem man zwei Schnittfenster im Sucher überlappt. Das Sucherbild ist immer das gleiche, egal welche Brennweite man verwendet.

Bei den klassischen Brennweiten von 35 mm und 50 mm sieht man im Sucher also mehr, als man tatsächlich aufnimmt. Der Bildausschnitt der entsprechenden Brennweiten wird durch einen Leuchtrahmen angezeigt. Das funktioniert im Messsucher der Leica M 240 allerdings nur bis 28 mm. Bei dieser Brennweite wird der letzte Leuchtrahmen angezeigt.

Darunter, also bei kürzeren Brennweiten, ist im Messsucher nicht mehr das vollständige Bild sichtbar. Dann muss man den Bildschirm an der Rückseite der Kamera für den Bildaufbau verwenden, oder einen optionalen Aufstecksucher verwenden. Das sind alles Eigenheiten des Messsuchers, auf die man sich bei der Leica M einlassen muss. Ebenso gibt es natürlich keinen Autofokus und Zoom-Objektive, man arbeitet ausschließlich mit Festbrennweiten.

Das Schöne allerdings ist, dass die Objektive an der Leica M eine Schärfentiefeskala besitzen und man auf einen bestimmten Entfernungsbereich vorfokussieren kann, beziehungsweise mit der hyperfokalen Distanz arbeiten kann. Bei Objektiven moderner Kameras wird die Schärfentiefeskala mittlerweile fast ausschließlich weggelassen.

Die Blende wird an der Leica M vorne am Objektiv eingestellt und die meisten Leica-Objektive besitzen zum Fokussieren eine Mulde am Schärfering, an der mit dem Zeigefinger scharfgestellt wird. Das Einstellrad für die Belichtungszeit direkt an der Kamera sowie ein angenehmer Widerstand am Fokusring zum Scharfstellen am Objektiv vermitteln ein unglaublich schönes Gefühl beim Fotografieren, fernab moderner Technik.

Minimalismus der Leica M Foto: Stefan Czurda

Zusammen mit den Summarit-Objektiven, die optisch wirklich hervorragend waren, gibt es an der Qualität der Fotos aus der Leica M 240 nichts auszusetzen. Die neutrale Farbdarstellung, die knackige Schärfe bis nahezu komplett an die kritischen Randbereiche (schon bei offenen Blenden) und die wirklich ansprechenden neutralen Farben bei Verwendung der Leica-Summarite waren meine Highlights der Messsucherkamera.

Ebenso war ich beeindruckt von der schönen Schwarz-Weiß-Zeichnung, die ich beim Umwandeln der RAW-Dateien aus der Leica M in Adobe Lightroom erhielt. Schon ohne Anpassung waren Kontrast und Tonwerte der Fotos wirklich sehr stimmig und benötigten selten größere Nachbearbeitungen.

Aber auch einige Nachteile

Es gab auch einige Dinge, die mich an der Leica M definitiv gestört haben. Typisch für Messucherkameras ergibt sich ein leicht unterschiedlicher Blickwinkel zwischen dem Sucherbild und dem tatsächlichen Ausschnitt, den man mit der Linse aufnimmt. Dieser sogenannte Parallaxenfehler kann leider sehr nervig sein, wenn man seinen Bildaufbau genau plant, um dann festzustellen, dass das aufgenommene Bild vom Ausschnitt etwas abweicht.

Ebenso hat der Messsucher für einen Brillenträger wie mich einige Nachteile. Zum Dioptrienausgleichen gibt es kein Einstellrad wie bei modernen Suchern. Beim Durchsehen durch den Messsucher mit der Brille konnte ich die weitesten Leuchtrahmen kaum mehr erkennen und das Fotografieren mit einer 28 mm-Linsen war alles andere als vorteilhaft. Um dieses Problem zu lösen, kann man für eine optimale Abstimmung zwischen Auge und Sucher Korrekturlinsen von Leica kaufen, allerdings lässt sich Leica dieses Zubehör teuer bezahlen.

Als störend empfand ich auch, dass das aufgesetzte Objektiv mit dem Messsucherbild überlappte und beim Bildaufbau störte. Auch das Fokussieren im Dunklen habe ich mit dem Messsucher als schwierig empfunden. Teils liegt das natürlich an meinen Augen, aber die Schnittbilder bei wenig Licht aneinanderzureihen war dann doch eine etwas mühsame Sache.

Ein paar weitere Kritikpunkte wie die langsame Serienbildgeschwindigkeit und der niedrige Pufferspeicher beim Schreiben der RAW-Dateien auf die Speicherkarte sind sicher dem fortgeschrittenen Alter der Leica M 240 geschuldet.

Diese Punkte sind bei neuere M-Modellen bestimmt weniger ein Thema, allerdings möchte ich sie vollständigkeitshalber doch erwähnen.

Mein Jahr mit der Leica M

Ich habe das Fotografieren mit meiner Leica M 240 anfangs wirklich genossen und habe sie auf einigen Städtetrips und zum Wandern in den Bergen dabeigehabt.

Mit der Leica M in den Bergen Foto: Stefan Czurda

...und auf Städtetrips Foto: Stefan Czurda

Dabei war es aber nicht nur das Fotografieren mit der Leica selbst, sondern auch die spannende Geschichte rund um die Leica M und das Durchsehen der großartigen Fotos, die durch berühmte Leica-Fotografen und Leica-Fotografinnen entstanden sind, was mich fasziniert hat.

Ebenso habe ich für mich neue Seiten der Fotografie entdeckt und auch begonnen, mich mit Straßen- und Reportagefotografie zu beschäftigen. So sind viele meiner ersten Versuche der Street Photography mit der Leica M 240 entstanden.

St. Stefanskirche in Budapest Foto: Stefan Czurda

Morgens am Leopoldsberg Foto: Stefan Czurda

Tauben am Schottentor Foto: Stefan Czurda

Weitere Bilder meiner Straßenfotografie finden sich auf meinem Instagram-Profil. Nach einem Jahr habe ich allerdings meine Leica M 240 aufgrund der Nachteile des Messsuchers im Zusammenhang mit meinen Augen verkauft.

Heute fotografiere ich neben Fuji-Kameras auch mit einer Leica Q, die zu einem erschwinglichen Preis zu haben war. Ich bin also Leica zum Teil treu geblieben.

Die Leica Q mit ihrer 28 mm-Festbrennweite ist für mich eine schöne Symbiose aus „Leica-Gefühl beim Fotografieren“ und moderner Technik, mit der ich nun doch wieder meinen Frieden gefunden habe. Mit dem elektronischen Sucher aus der Leica Q haben nun meine Augen auch keine Probleme mehr.

Ist die Leica M die "bessere" Kamera?

Warum schreibe ich hier über ein älteres Leica M-Modell, wenn es schon mehrere Nachfolgekameras gibt? Ganz einfach, weil die Nachfolgemodelle M10 und M11 einfach so teuer sind, dass sie für einen Hobbyfotografen und Hobbyfotografinnen vielleicht eher weniger erschwinglich sind.

Trotz ihres Alters ist die Leica M 240 aber eine tolle digitale Messsucherkamera, die man sich heute wahrscheinlich als Leica-interessierte Person noch leisten möchte und die ihren Wert wohl typisch für Leica-Equipment noch über viele Jahre erhalten wird.

Vielleicht noch eine Antwort auf die vielgestellte Frage: Ist eine Leica M aufgrund ihres hohen Preises besser als andere Kameras? Nein, ist sie nicht! Bessere Fotos macht man mit ihr sicher auch nicht, allerdings vermittelt die Leica M ein wirklich sehr schönes Gefühl beim Fotografieren, das viele Fotografen und Fotografinnen einfach schätzen. (Stefan Czurda, 26.8.2022)

