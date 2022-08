Erin Doherty als Becky in "Chloe", jetzt auf Amazon Prime. Foto: Amazon Prime

Beckys Augen fixieren das Handydisplay. Obsessiv monoton scrollt sie durch das Instagram-Profil der Jugendfreundin mit den roten Haaren und dem perfekten Feed. Dabei lässt sie eine Frage nicht los: Was hat Chloe Fairbourne, was sie nicht hat?

Als Chloe scheinbar Suizid begeht und zuvor einen letzten, kryptischen Instagram-Post hinterlässt, wird Becky (großartig gespielt von Erin Doherty, der jungen Princess Anne aus "The Crown") zum sozialen Chamäleon. Sie taucht als Sasha in Chloes Welt der britischen Upperclass ein, um herauszufinden, was hinter dem vermeintlichen Suizid ihrer ehemals besten Freundin steckt. Mehr sei an dieser nicht Stelle verraten.

Prime Video

Die eigentlichen Hauptdarsteller in der von BBC produzierten sechsteiligen Amazon-Serie "Chloe" sind Handy und soziale Medien. Nicht nur im übertragenen Sinn wirft die Regisseurin Alice Seabright – bekannt durch die Serie "Sex Education" – dabei einen Blick hinter den Filter. Mit kräftigen Farben erweckt Seabright die Personen in den perfekten Instagram-Bildern Chloes zum Leben und stellt sie Beckys grauer Realität gegenüber.

Der britischen Zeitung "The Guardian" zufolge habe es bis jetzt keine unangenehmere und realistischere Darstellung von Social Media in einem britischen Drama gegeben. Tatsächlich ertappt man sich als Zuschauerin oftmals dabei, Parallelen zum eigenen Umgang mit sozialen Medien zu ziehen – und Sympathien für die Protagonistin zu entwickeln.

Nicht nur klassische Krimielemente sorgen demnach für Spannung. Man stellt sich vielmehr die Frage, wie lange Becky die vielen Filter tragen kann. (Anna Wiesinger, 13.8.2022)