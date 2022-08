In der neuen Folge haben die Liebessuchenden recht fixe Vorstellungen über das Aussehen ihrer künftigen Partnerinnen und Partner

Marina aus Tirol "sucht einen Bären, bei dem sie sich ein bisschen ankuscheln kann". Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Recht sportlich geht es in der neuen Folge der "Liebesg’schichten und Heiratssachen" am Montagabend in ORF 2 zu: Radfahrer und Radfahrerinnen, ein Schwimmer, eine Wanderin und auch Liebessuchende, die sich mit diversen Fitnessgeräten fit halten. Davon, wie ihre zukünftige Partnerin oder der Partner aussehen soll, haben die meisten eine recht fixe Vorstellung.

Marina aus Tirol etwa wünscht sich einen großen, eher dunklen Typen mit Bart, aber bitte ohne Glatze oder Ohrringe. Er soll kein Schönling sein, sondern gerne einer mit ein paar Kilo zu viel, einen Bären also zum Kuscheln.

Edda aus Wien wiederum findet Glatzen sexy, sie sucht ein "Prachtstück", Bruce Willis würde ihr gefallen. Die große Liebe hat sie bisher noch nicht erlebt, verliebt aber war sie unzählige Male, erzählt sie. Aber sie glaubt noch immer daran, dass die ganz große Liebe kommt. Brigitta aus Wien kann sich für Richard Gere erwärmen, gegen ein Wohlstandsbäuchlein hätte sie nichts, aber ein "kugelrunder Riesenbauch" wäre ihr zu viel.

Franz Erwin sucht eine Frau mit fraulichen Formen, "die sich nicht nur auf die Mitte beziehen". Er selbst isst gerne Grammelknödel, aber natürlich nicht allzu oft. In Brasilien hat er ein Haus am Meer, er liebt Wasser, seine Zukünftige soll also auch gut schwimmen können.

Und dann ist auch noch Eduard aus Oberösterreich auf der Suche, ein Hausmütterchen soll sie nicht sein, gegen eine Künstlerin hätte er nichts. Eine Frau wird für ihn zur "echten Lady, wenn sie natürlich ist". Für Boti aus Niederösterreich sind Äußerlichkeiten nicht so wichtig, seine Partnerin soll nur nicht zu dünn sein, "nur Haut und Knochen" findet er nicht besonders anziehend. (Astrid Ebenführer, 15.8.2022)