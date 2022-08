Der oberösterreichische Motorenhersteller Rotax stellt unter anderem Schneefahrzeuge her. Foto: APA/ROTAX

Beim Motorenhersteller BRP-Rotax in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) dürften offenbar wegen einer Cyberattacke Teile der Produktion stillstehen. Der kanadische Mutterkonzern Bombardier Recreational Products soll laut eines Berichts des ORF OÖ Opfer eines Internetangriffs geworden sein. Das Unternehmen sei weltweit betroffen. Das Werk in Gunskirchen war bis Freitagmittag jedenfalls telefonisch und per Mail nicht erreichbar.

So kann nur spekuliert werden, ob es beispielsweise Lösegeldforderungen gab oder welche Hackergruppe hinter dem Angriff stecken könnte.

Antriebsmotor

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für Produkte im Motorsportbereich. Im Geschäftsjahr 2021 hat BRP-Rotax 979,9 Mio. Euro umgesetzt. In Gunskirchen sind mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. (APA/red, 12.8.2022)