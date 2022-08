Die Geschichte rund um ein Sandwichlokal in Chicago hat irrwitzige Auswirkungen – Sandwichrestaurants in den USA jubeln, Koch zu sein ist wieder cool

Jeremy Allen White spielt Koch Carmen "Carmy" Berzatto. Foto: AP/Matt Dinerstein

In der FX-Serie "The Bear" geht es um den jungen Koch Carmen Berzatto (gespielt von Jeremy Allen White), der seine Karriere in einem New Yorker Restaurant beendet und in seine Heimat Chicago zurückkehrt, um das familiengeführte "Italian Beef"-Lokal zu übernehmen. Sein Bruder Mikey leitete den Sandwichshop bis zuletzt und hinterließ nach seinem Tod 300.000 Dollar Schulden. Es liegt nun an Carmen, das "Original Beef of Chicagoland" am Leben zu erhalten und aus den frustrierten Angestellten wieder ein Team zu machen.

Movie Coverage

Die Serie zeigt den echten, stressigen Alltag in einem Restaurant. Produzent Christopher Storer war bereits an zahlreichen Gastrodokumentationen beteiligt. Für den Dreh von "The Bear" stellte sein bester Freund die Küche seines Lokals zur Verfügung. Zahlreiche Szenekenner waren an der Produktion beteiligt.

"Yes, Chef!"

Restaurantveteranen, Lokalbesitzerinnen und Kochzeitschriften loben die Serie für ihren Realismus, auf Social Media ist eine Welle an "Yes, Chef!"-Memes zu beobachten. Hauptdarsteller Jeremy Allen White und sein weißes T-Shirt sorgen für schmachtende Tweets. Ganze Artikel widmen sich der Suche nach Carmens weißem T-Shirt. In den USA läuft "The Bear" beim Streaming-Anbieter Hulu, für Österreich und Deutschland steht laut Disney+ noch kein Starttermin fest.

Run auf Italian Beef

In den USA hat die aktuelle Beliebtheit der Serie auch in der echten Gastrowelt Auswirkungen. So gibt es einen unerwarteten Run auf die italienischen Beefsandwiches, die im Mittelpunkt von Carmens Kochkunst stehen. Wie die "New York Times" berichtet, verkaufen einige Restaurants seit dem Start der Serie Ende Juni knapp doppelt so viele Beefsandwiches. Vor allem das kleine Lokal Dog Day Afternoon in Brooklyn ist regelmäßig ausverkauft, seit Serienkoch White in der Late-Night-Show von Seth Meyers eines seiner Sandwiches gegessen hat. Besitzer Jarret Kerr nennt die Serie einen "Glücksfall" für sein Geschäft.

Rindfleisch, Paprika, Giardiniera

Was genau ist in einem solchen Weckerl eigentlich drinnen? Erstmals in den 1930ern in Chicago aufgekommen, handelt es sich dabei um ein klassisches "Arbeitermittagessen": dünn geschnittenes Rindfleisch, Paprika, Giardiniera (eine Mischung aus eingelegtem Gemüse) und Bratensaft in einem dicken Stück Weißbrot. Das fertige Sandwich isst man laut Chicagoern am besten gleich aus dem Papier heraus in der "Italian-Beef-Haltung": mit breiten Beinen an der Theke angelehnt, um das Hemd vor einem Fleck zu bewahren.

Date mit einem Koch

Nicht nur die Gastrobetreiberinnen und Restaurantbesitzer freuen sich, auch einige Köche scheinen von "The Bear" im Privatleben zu profitieren. Statt einem Chefkoch steht hier ein Chef de Partie, der Leiter eines Küchenbereiches, im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu oft als exzentrisch wahrgenommenen Chefköchen gelten diese als bodenständig und nahbar. Einige New Yorker Köche erzählen, ihre Tinder-Profile würden in den letzten Wochen von Nachrichten überschüttet werden. Eine weiße Schütze war selten so beliebt. (awe, 16.8.2022)