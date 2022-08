Das Land erlebte den trockensten Juli seit 2022. In einzelnen Regionen werden nun Gartenbewässerung, Autowäsche und das Befüllen von Pools verboten

In Teilen von England und Wales wird vor "extremer Hitze" gewarnt. Foto: EPA / Tolga Akmen

London – Großbritannien hat am Freitag in Teilen des Landes offiziell den Dürrenotstand ausgerufen. Teile von Süd-, Zentral- und Ostengland seien davon betroffen, teilte die britische Umweltbehörde am Freitag mit. "Alle Wasserversorger haben uns versichert, dass der notwendige Bedarf sichergestellt ist, und wir haben klargestellt, dass es ihre Pflicht ist, die Versorgung aufrechtzuerhalten", sagte Unterstaatssekretär Steve Double nach einem Treffen mit dem Nationalen Dürregremium.

Die Britinnen und Briten erlebten heuer den trockensten Juli seit 1935. Nur 35 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags wurden gemessen, über Teile von England und Wales wurde nun eine vier Tage anhaltende Warnung vor "extremer Hitze" ausgesprochen. Die letzte offizielle Dürre erlebte Großbritannien 2018.

Bereits vor dem Treffen des Beratungsgremiums hatte die Region Yorkshire entschieden, ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ab 26. August die Verwendung von Wasserhähnen zum Gießen von Gärten, zur Autowäsche und zum Befüllen von Pools zu verbieten. Die Wasservorräte seien um 20 Prozent geringer als erwartet, teilte ein Vertreter des regionalen Wasserversorgers Yorkshire Water mit. Andere Wasserversorger in Großbritannien planen ähnliche Schritte oder haben sie bereits umgesetzt. (Reuters, red, 12.8.2022)