Ralph Hasenhüttl muss liefern. Foto: APA/AFP/CHRIS RADBURN

Southampton – Ralph Hasenhüttl steht bei Southampton laut englischen Medienberichten vermehrt unter Druck. Wie die "Daily Mail" berichtete, hätten einige Profis der "Saints" das Vertrauen in den Steirer verloren. Dass Hasenhüttl nach einem Negativlauf im Frühjahr noch immer Trainer der Südengländer ist, habe die Spieler "überrascht". Am Samstag gilt es für Hasenhüttl, gegen Leeds United das Ruder herumzureißen.

Das 1:4 bei Tottenham zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison hat das Standing des 55-Jährigen nicht unbedingt verstärkt. Zehn der letzten 13 Ligaspiele hatte Southampton am Ende der abgelaufenen Spielzeit verloren – bei nur einem Sieg. Der Verein reagierte im Sommer mit einem Umbau im Betreuerstab, Hasenhüttl blieb aber im Amt.

Am Transfermarkt investierte Southampton im Sommer über 50 Millionen Euro in neue Spieler. Der Club holte in erster Linie junge Akteure mit Entwicklungspotenzial und Wiederverkaufswert. Ein bekannter Name kam nicht.

"Wir müssen Stars selbst entwickeln"

"Es ist nicht möglich für uns, für Stars 40 oder 50 Millionen auszugeben, das macht keinen Sinn. Wir müssen Stars selbst entwickeln", erklärte Hasenhüttl vor Saisonstart. Nach der Niederlage bei den "Spurs" sah er seine Mannschaft dann "einfach nicht gut genug auf diesem Level".

In der "Daily Mail" wurde ein angeblicher Insider zitiert, wonach der Coach mit seinen Spielern kaum Gespräche sucht. Auch herrsche die Meinung vor, dass der Österreicher seinen Fokus zu sehr auf die Defensive setzen würde. Vor dem Spiel gegen Leeds United sagte Hasenhüttl: "Wir wissen, dass wir eine Reaktion benötigen." Leeds hatte bereits ein Erfolgserlebnis. Zum Auftakt siegte das von Jesse Marsch trainierte Team gegen Wolverhampton.

Seit Dezember 2018 ist Hasenhüttl Trainer in Southampton. Den Verein übernahm er am 18. Tabellenplatz und führte ihn zum Klassenverbleib. Nach seiner ersten vollen Saison in England waren die "Saints" dann Elfter. Als herber Ausrutscher blieb ein 0:9 gegen Leicester stehen. Auch 2020/21 setzte es mit einem 0:9 gegen Manchester United einmal ein Debakel. Southampton beendete die Spielzeit wie auch in der abgelaufenen Saison jedoch ohne Abstiegssorgen auf Platz 15. (APA, 12.8.022)