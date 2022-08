Vor einem Jahr übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Außenminister Schallenberg schlug daraufhin vor, die Radikalislamisten "an ihren Taten zu messen". Wie sehen diese also aus

Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban den Präsidentenpalast in Kabul und posierten dort für Bilder. Seither gaben sie viele Versprechungen ab – die wenigsten hielten sie ein. Foto: AP / Zabi Karimi

Kabul/Wien – Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban den Kabuler Präsidentenpalast – und damit de facto die Regierung im lange umkämpften Hindukusch-Staat. Danach war Abwarten angesagt, nicht zuletzt im Wiener Außenamt. Minister Alexander Schallenberg sagte Ende August in einem Interview mit der "ZiB 2", man solle die Radikalislamisten "an ihren Taten messen". Später wiederholte er die Äußerung, fügte aber hinzu, die Taliban seien an den ersten Weggabelungen ihrer neuen Herrschaft wohl eher "in die falsche Richtung" abgebogen. Auch anderswo im Westen verfolgte man die ersten Monate der neuen afghanischen Regierung eher in Beobachterstellung. Mittlerweile, ein Jahr später, lässt sich über die wichtigsten Fragestellungen aber doch eine erste Bilanz ziehen.