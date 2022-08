Mit Mais ist es wie beim Spargel: Man muss die wenigen Wochen, in denen es ihn frisch vom Feld am Markt zu kaufen gibt, gut ausnutzen und möglichst oft auf dem Speiseplan stehen haben. Gegrillt im Ganzen, als Maisgemüse oder – wie hier – in Form eines Breis – es gibt viele mögliche Zubereitungsarten. Die Idee für die Polenta aus frischen Körnern stammt aus dem ersten auf Deutsch erschienenen Ottolenghi-Kochbuch "Genussvoll vegetarisch".

Die Zubereitung wurde nur ein wenig verändert, beispielsweise wurden die Körner hier in Hühnersuppe statt in Wasser gekocht. Im Originalrezept rührt man am Ende Feta unter den Maisbrei, für die EssBar wurde Mozzarella verwendet. Und für etwas Schärfe wurde eine halbe, relativ milde Chilischote in der Sauce verarbeitet.

Polenta aus frischem Mais mit Melanzani-Gemüse. Foto: Petra Eder

Für 3 Personen benötigt man:

500 g Tomaten

3 frische Maiskolben

1 große Melanzani

1 große Knoblauchzehe

1/2 milde Chilischote

1/2 l Hühnersuppe (alternativ Wasser oder Gemüsesuppe)

0,1 l Weißwein

etwas Tomatenmark

Olivenöl zum Anbraten

100 g Butter

1 Mozzarella-Kugel oder anderer Käse wie Feta, Parmesan

Rezeptmelanzanipolenta.pdf Größe: 0,19 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.