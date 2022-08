Ozeanriesen, It trittico, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Stay on Board – The Leo Baker Story – Mit Radiotipps

20.15 DOKUMENTATION

Ozeanriesen Über 100 Jahre waren Dampfschiffe die einzige Verbindung über den Atlantik. Die zweiteilige, von Arte an einem Abend gezeigte Dokumentation erzählt die Geschichte dieser majestätischen Schiffe und berichtet vom Wettlauf um Prestige und Geschwindigkeit, von den Reichen in der ersten Klasse und den armen Leuten im Zwischendeck, von Rekorden und Katastrophen. Bis 22.00, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Elysium (USA/MEX/CDN 2013, Neill Blomkamp) Wer es sich leisten kann, residiert im Jahr 2154 auf der gepflegten Raumstation Elysium, der große Rest muss sich auf der Erde mit Kriminalität, schlechter Luft und Repressalien herumschlagen. Nach District 9 impfte der südafrikanische Regisseur auch dem ungleich teureren Science-Fiction-Film mit Matt Damon als Kämpfer fürs Gute erneut eine ordentliche Dosis Sozialkritik ein. Bis 22.25, Puls 4

Foto: AP, Kimberley French

22.00 SALZBURGER FESTSPIELE

It trittico Giacomo Puccinis Opernzyklus zeitversetzt aus dem Großen Festspielhaus in Salzburg. Sopranistin Asmik Grigorian verkörpert alle weiblichen Hauptrollen der Lauretta, Georgetta und Schwester Angelica. Zu hören sind die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor und die Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst. Für die Bühnenregie zeichnet Christof Loy verantwortlich. Bis 1.15, ORF 2

22.25 THRILLER

The Village – Das Dorf (USA 2004, M. Night Shyamalan) Die Bewohner des idyllischen Dorfes Covington in Pennsylvania leben im Schatten der Bedrohung durch "Unaussprechliche" im sie umgebenden Wald. Doppelbödiger Thriller von M. Night Shyamalan über die Angst. Bis 0.35, Sat1

23.35 RACHEDRAMA

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (USA/GB 2017, Martin McDonagh) Weil die Polizei nach der brutalen Ermordung ihrer Tochter untätig bleibt, nutzt Mildred Hayes (Frances McDormand) die Reklametafeln am Ortseingang von Ebbing für eine Anklage – mit dramatischen Folgen für den ganzen Ort. McDormand und Sam Rockwell wurden für ihre famosen darstellerischen Leistungen mit Oscars bedacht. Bis 1.25, ORF 1.

Streaming-Tipps



ARZTSERIE

Memorial Hospital: Die Tage nach Hurrikan Katrina (Five Days at Memorial, USA 2022) Um die Auswirkungen von Hurrikan Katrina im Jahr 2005 dreht sich die auf einem Buch des Pulitzerpreisträgers und Journalisten Sheri Fink basierende Serie. Im Fokus stehen die Ärztin Anna Pou (Vera Farmiga) und ihr Team im Memorial Medical Center in New Orleans. Inmitten der Katastrophe müssen sie Entscheidungen fällen, die sie noch lange verfolgen sollen. Apple TV+

Foto: apple tv+

HORRORKOMÖDIE

Day Shift (USA 2022, J. J. Perry) Nur eine Woche Zeit bleibt Jamie Foxx als Undercover-Vampirjäger in Los Angeles, um genügend Geld für die Zahnspange seiner Tochter aufzutreiben. Als Buddy zur Seite steht ihm Dave Franco. Ebenfalls mit dabei: Rap-Tausendsassa Snoop Dogg. Netflix

SELBSTFINDUNG

Stay on Board – The Leo Baker Story (USA 2022, Nicola Marsh, Giovanni Reda) In der Doku erzählt der gefeierte Skater Leo Baker von seinen Karriereanfängen ebenso wie von den Auswirkungen seiner Selbstfindung als Transmann. Netflix

ITALO-CRIME

Blocco 181 (I 2022) Zwei Romeos und eine Julia gibt es in der italienischen Crime -Dramaserie, die im Block 181, einem von Kriminalität beherrschten Wohngebiet vor Mailand, angesiedelt ist. Sky