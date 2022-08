Radiotipps für Sonntag

11.03 SALZBURGER FESTSPIELE

Matinee live Das Mozarteumorchester Salzburg unter Joana Mallwitz. Bis 12.56, Ö3

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder Eine Erinnerung an den Musiker Andreas Flückiger alias Endo Anaconda. Bis 14.55, Ö1

20.36 MUSIK

Milestones: Grant Green: "Slick! Live at Oil Can Harry’s" Der US-Jazzgitarrist 1975 in einem Club in Vancouver. Bis 21.40, Ö1 (Karl Gedlicka, 14.8.2022)