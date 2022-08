Foto: Najib Joe Hakim

12.50 45. TODESTAG

Elvis Presley Anlässlich des 45. Todestages des King of Rock ’n’ Roll gibt es einen Sendungsmarathon auf ORF 3, darunter die schöne Doku Elvis ’56 (12.50 Uhr) über den Karrierestart, das 1973 via Satellit in über

40 Länder übertragene Konzert Aloha from Hawaii (17.25 Uhr) sowie das legendäre Comeback Special (21.45 Uhr) von 1968, für das Presley in die Lederkluft schlüpfte.

Bis 22.30, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Neustart nach der Flut – Nadine und Dirk geben nicht auf Die Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 veränderte das Schicksal der Menschen im deutschen Ahrtal. Viele waren nicht gewarnt worden, verloren ihr Hab und Gut oder sogar ihr Leben. Bis 20.15, Arte

21.05 POLIT-TALK

Sommergespräche 2022: Werner Kogler Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck im Gespräch mit dem Vizekanzler. Bis 22.00, ORF 2

22.30 DOKUMENTARFILM

Woodstock – Drei Tage, die eine Generation prägten (USA_2019, Barak Goodman) Im Vordergrund von Barak Goodmans vielstimmiger Doku über das legendäre Musikfestival steht das Erleben der Zuschauer, Anrainer, Helfer, Musiker und Organisatoren.

Bis 0.05, 3sat

22.50 COMICVERFILMUNG

V wie Vendetta (USA 2005, James McTeigue) Großbritannien wird von einem totalitären Regime beherrscht. Der Widerstandskämpfer V (Hugo Weaving), der eine Guy-Fawkes-Maske trägt, plant einen Umsturz und verfolgt dabei auch persönliche Rachemotive. Gelungene Comicverfilmung von Regisseur James McTeigue und den Wachowski -Brüdern. Bis 1.20, ATV

23.10 DOKUMENTARFILM

Zwei Brüder zwischen Kuba und den USA (USA 2021, Marcia Jarmel, Ken Schneider) Die beiden musizierenden Brüder Ilmar und Aldo López-Gavilán leben in zwei völlig verschiedenen politischen Welten: der eine in New York, der andere in Havanna. Der Dokumentarfilm erzählt nicht nur die parallel verlaufenden Lebensgeschichten eines Geigers

und eines Pianisten, sondern auch von zwei entfremdeten Ländern und gemeinsamer Musik. Bis 0.35, Arte

0.35 DRAMA

Das Musikzimmer (Jalsaghar, IND 1958, Satyajit Ray) Meisterregisseur Satyajit Ray erzählt so melancholisch wie bezwingend vom Niedergang des Adels und einem aufstrebenden Bürgertum im Indien des frühen 20. Jahrhunderts. Bis 2.10, Arte

1.15 TALK

Taking Woodstock (USA 2009, Ang Lee) Der 34-jährige Elliot (Demetri Martin) arbeitet zwar im New Yorker Greenwich Village, wohnt aber noch immer bei seinen Eltern in Upstate New York, die in einem kleinen Ort eher erfolglos ein Motel betreiben. Als er von einem geplanten Musikfestival erfährt, wittert er eine Chance. Ang Lee (Brokeback Mountain) fokussiert in seinem Film auf die Ränder des Woodstock-Festivals und vermittelt umso mehr vom damaligen Zeitgeist. Bis 3.20, ORF 3