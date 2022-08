Das Firmengelände stand in Vollbrand. Foto: DER STANDARD

Wien – Die Flammen eines brennenden Lkws haben am Freitagnachmittag in Wien-Liesing auf ein Firmengebäude übergegriffen, dieses steht nun in Vollbrand, berichtete ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA. Die Rauchsäule war über mehrere Kilometer weit zu sehen. Der Brand brach demnach in der Birostraße in Wien-Inzersdorf aus. Weitere Details waren vorerst noch nicht bekannt. (APA, 12.8.2022)