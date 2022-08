Ärztin Dr. Anna Pou (Vera Farmiga) kämpfte um das Leben der Patientinnen und Patientenim Krankenhaus von New Orleans. Hilfe von außen kam für manche viel zu spät. Foto: Apple TV+

Hier kommen die Mediennews von heute:

Katastrophe: Serie "Five Days at Memorial" bei Apple TV+: Der Horror nach Hurrikan Katrina – Die Serie erzählt die wahre Geschichte von Ärztinnen und Pflegern, die nach dem Hurrikan bis zur völligen Erschöpfung um das Leben der Kranken kämpften

Serienpremiere: "A League of Their Own" auf Amazon Prime: Dieses Remake ist ein Homerun – Der Film aus den 90er-Jahren rund um ein Frauen-Baseballteam wurde von Amazon Prime als Serie neu verfilmt – ein sympathisches Sommerprogramm mit Tiefgang

ORF-Novelle: Debatte über Marktmacht von orf.at und die "zeitungsähnliche Ausgestaltung" – VÖZ: "Hemmschuh" für die Weiterentwicklung des digitalen Abo-Angebots der privaten Medienhäuser – Blimlinger: "Orf.at muss dem Grunde nach orf.at bleiben" – Weißmann: Orf.at abzudrehen "ganz klar hinter der roten Linie, die nicht akzeptierbar ist" – Medienexperten gegen "Teilkastration" von orf.at

Webanalyse: Userinnen und User verbrachten im Juli 4,16 Millionen Stunden auf derStandard.at – Die durchschnittliche Usetime für das Onlineangebot des STANDARD lag bei 6:12 Minuten

Mehr Humor als Datenschutz: Amazon-TV-Show zeigt virale Überwachungsclips – Ab September wird in den USA eine Sendung ausgestrahlt, die mit Videomaterial aus Türklingel-Überwachungskameras von Amazon befüllt wird

Switchlist: Kottan ermittelt, Der Marathon-Mann und Unter Verdacht: TV-Tipps für Freitag – Außerdem ein "Universum History" über Mahatma Gandhi und Lustiges mit Laurel & Hardy – TV-Hinweise für heute Abend

Ein angenehmes Wochendende wünscht die Etat-Redaktion.