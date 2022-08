Der Polio-Erreger wurde im Abwasser von New York City entdeckt. Foto: AP/Sarah Poser, Meredith Boyter Newlove/CDC

US-Gesundheitsbehörden gaben am Freitag bekannt, Polio-Erreger im Abwasser der Millionenstadt New York City gefunden zu haben. Dies würde darauf hindeuten, dass sich das Virus lokal übertragen würde. Ungeimpfte werden daher dringend angehalten, sich impfen zu lassen. Erst Ende Juli ist im Bundesstaat New York erstmals seit fast einem Jahrzehnt eine Polio-Infektion in den USA nachgewiesen worden.

Polio – auch bekannt als Kinderlähmung – ist eine ansteckende Infektionskrankheit, die Lähmungen auslösen und zum Tod führen kann. Vor allem bei Kleinkindern kann es dauerhafte Lähmungen hervorrufen. Verbreitet wird das hochansteckende Virus oft über verunreinigtes Wasser. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht, bezwungen wurde das Virus mit flächendeckenden Impfungen. Medienberichten zufolge galt Polio in den USA seit 1979 als ausgerottet. Der letzte bekannte Fall einer nachgewiesenen Infektion vor jener im Juli sei 2013 aufgetreten. (red, APA, 12.8.2022)