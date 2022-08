Plattform will Ordnung in den fragmentierten Streaming-Markt bringen und könnte schon im Herbst starten

Der Streaming-Store auf Youtube soll laut Insidern bereits seit 18 Monaten in Entwicklung sein. Foto: APA/AFP

YouTube plant, einen eigenen Online-Store für Streaming-Videodienste, berichtete das Wall Street Journal am Freitag. Der geplante Shop soll Streamingdienste bündeln, so der Bericht.

Das Unternehmen hat erneut Gespräche mit Unterhaltungsunternehmen über die Teilnahme an der Plattform geführt, die es intern als "Channel Store" bezeichnet, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf an den Verhandlungen beteiligte Personen.

Die Plattform sei seit mindestens 18 Monaten in Entwicklung und könnte bereits in diesem Herbst verfügbar sein, fügte der Bericht hinzu. Die Youtube-Mutter Alphabet reagierte noch nicht auf eine Bitte auf Stellungnahme durch Reuters.

Dem Bericht zufolge sollen Nutzer direkt in der Youtube-App Inhalte unterschiedlicher Streaming-Anbieter auswählen können. Oder vereinfacht gesagt: "Streaming á la carte", wie es das Wall Street Journal nennt. Das könnte ein wenig Ordnung in den immer weiter fragmentierten Streaming-Markt bringen, so die Zeitung. (Reuters, red, 13.8.2022)