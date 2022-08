Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild) Foto: WRK/Markus Hechenberger

Auf der Nordost Autobahn A6 ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug gekommen. Beim Versuch, einer Polizeikontrolle beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) zu entkommen hat sich ein Schlepper mit seinem überfüllten Fahrzeug überschlagen. Bei dem Unfall wurden drei Menschen getötet, bestätigte das Innenministerium Medienberichte.

Zunächst hatte die "Kronen Zeitung" darüber berichtet. Demnach soll es weitere Schwerverletzte geben. In dem Kastenwagen sollen sich neben dem Schlepper 25 weitere Personen befunden haben, darunter auch Kinder.

An der Stelle herrscht in Richtung Bruckneudorf eine Totalsperre. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. (APA, red, 13.8.2022)