Die Alpenarena Hochhäderich und das dazugehörige Skigebiet wurden in der Saison 2020/2021 zum Verein und boten Vereinsmitgliedern "Forschungsnächte" an

Die Cofag stand schon in den vergangenen Tagen in der Kritik. Foto: APA/PHILIP STOTTER

Die Cofag, jene staatliche Gesellschaft, die für die Abwicklung der Covid-Hilfsgelder zuständig ist, war in den vergangenen Tagen massiver Kritik ausgesetzt. Laut einem aktuellen Bericht von Vol.at erhielt auch ein Hotel Fördergelder, das Covid-Schutzmaßnahmen scheinbar aktiv zu umgehen versuchte.

Der österreichische Rechnungshof zerpflückte die "Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH", wie die Cofag in ihrem vollen Namen heißt, in einem jüngst publik gewordenen Rohbericht in mehreren Punkten. Das Gehalt des ehemaligen Geschäftsführers und hohe Kosten für externe Dienstleister wurden kritisiert und Überförderungen festgestellt.

"Forschungsnächte" ohne Covid-Maßnahmen

Laut Vol.at erhielt auch die Steurer GmbH in Riefensberg 517.460 Euro an Fördergeldern von der Cofag. Im von der GmbH betriebenen Hotel Alpenarena Hochhäderich unternahm man kreative Versuche, die damals geltenden Covid-Schutzmaßnahmen zu umgehen, wie auch der STANDARD berichtete. Das Hotel wurde kurzerhand zum Vereinshaus mit Sportakademie und Gesundheitsinstitut erklärt. Das Hotel war in Folge "nur noch für Vereinsmitglieder geöffnet, die am Gesundheits-Forschungsprojekt 'Aktiv sein & Alpenluft schnuppern' teilnehmen."

Das Skigebiet warb damit, dass aus dem geplanten Urlaub eine Teilnahme am Forschungsprojekt werde. "Was wäre, wenn Reiseeinschränkungen, Quarantäne etc. Dir nichts anhaben könnten und du schöne gesundheitspflegende Tage am Hochhäderich erleben kannst?" Auf Anfrage wurde damals erklärt, Hotels seien geschlossen, weshalb man keine Zimmer buchen könne, sehr wohl jedoch "Forschungsnächte". Die Vereinsmitgliedschaft koste extra.

"Gesund & Grundgesetz"

Laut Bezirkshauptmannschaft Bregenz waren auch Verwaltungsverfahren gegen das Hotel anhängig. Sogar die damalige Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sowie der damalige Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) äußerten sich zu dem Fall, es hatte bereits mehrmals Polizeikontrollen gegeben.

Gut eineinhalb Jahre später zeigt sich: Bei den Förderungen durch die Cofag scheinen die Umgehungsversuche keinen Nachteil dargestellt zu haben. Das Hotel gehört mit einer halben Million Euro Zuschüssen zu den 90 höchstgeförderten Unternehmen Vorarlbergs.

Und scheinbar dürfte im Hotel immer noch ein ungewöhnlicher Zugang zur Pandemie herrschen. Auf der Website des Hotels sucht man zur Zeit nach Personal. "Wir lassen uns nicht unterkriegen und versichern DIR bei uns gelten mindestens diese G´s: Geimpft, Getestet, Genesen…? Gesund & Grundgesetz!", steht dort. Ein Gesetz oder Verfassungsgesetz mit der Bezeichnung "Grundgesetz" gibt es selbstverständlich nur in Deutschland. (lew, 13.8.2022)