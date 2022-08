In dieser Galerie: 3 Bilder Edward Carnby kehrt in Haus Derceto zurück. Foto: THQ Nordic Remake von "Gothic" Foto: THQ Nordic "Alone in the Dark"

Die Kamera fährt durch einen dunklen Minenschacht. Arbeiter in zerlumpter Kleidung bauen mysteriöses Gestein ab, währen Aufseher in roten Rüstungen Befehle brüllen. Spätestens beim Anblick der kantigen Schulterpanzer ist Kennern klar: Das sind doch Mitglieder des alten Lagers aus dem ersten Teil von "Gothic" aus dem Jahr 2001. Der Trailer endet mit zwei Männern, die gerade einen Stollen erkunden – und von den gefürchteten Crawlern, einem spinnenartigen Monster, gefressen werden bevor das "Gothic"-Logo eingeblendet wird.

Man werde dem Original treu bleiben, aber Spielmechaniken und die Steuerung modernisieren, hieß es seitens THQ Nordic. Letzteres war einer der Hauptkritikpunkte als das erste Gothic vor 21 Jahren erschienen ist. Die Kontrolle über die Spielfigur war damals schon klobig und ungenau.

Über einen Releasetermin schweigt sich Publisher THQ Nordic aber im Rahmen des Digital Showcase 2022 aber aus. Entwickler Alkimia aus Barcelona ist aber aktuell noch auf der Suche nach Programmieren und Designern, was die Vermutung nahelegt, dass sich das Spiel noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet.

Remake von "Alone in the Dark"

THQ Nordic kündigt mit "Alone in the Dark" eine zweite Neuauflage eines Klassikers an. Das originale "Alone in the Dark" gilt als die Mutter aller Survival-Horror-Spiele und der geistige Urvater der "Resident Evil"-Serie. Genau wie im Original entführt uns das Spiel ins Anwesen namens Derceto und auch die beiden Spielfiguren von damals kehren zurück: Man kann entweder als Privatdetektiv Edward Carnby oder Emily Hartwood den Selbstmord des Onkels der Protagonistin aufklären. Dabei werden Rätsel gelöst, während man sich mit Schrotgewehr und Pistole allerlei untoten Monstern erwehren muss. Das Remake soll sich nah am Original bewegen – nur die Kameraperspektive wird auf eine moderne 3rd-Person-Sicht geändert. Einen Releasetermin gab THQ Nordic nicht bekannt.

Jagged Alliance und Outcast

"Jagged Alliance 3" meldet sich auf dem Showcase ebenso zurück. Die Aufgabe: Den Präsidenten eines mittelamerikanischen Inselstaates befreien, Banditen und Terroristen in taktischen Rundenkämpfen eliminieren. Kenner der 1995 erstmals gestarteten Serie dürften sich somit rasch zurecht finden. Dass es für Fortsetzungen nie zu spät ist, sieht man auch am Beispiel Outcast 2. 23 Jahre nach dem Vorreiter der Open-World-Games darf man wieder mit Cutter Slade einen fremden Planeten erkunden.

"Destroy All Humans 2"

Jämmerliche Menschen werden vor Cryptos Rückkehr am 30 August zittern. "Destroy All Humans! 2 – Reprobed" von Black Forest Games zeigt eine neue Alien-Rasse, die neben den Menschen auf ihre Auslöschung wartet.

Darüber hinaus stellte THQ Nordic noch das klassische Echtzeitstrategiespiel "Tempest Rising", das Erkundungs- und Aufbauspiel "Space for Sale", das chaotische Rennspiel "Wreckreation", einen neuen Ableger der "Spongebob"-Reihe Namens "The Cosmic Shake", das Wrestling-Spiel "AEW: Fight Forever", das Globalstrategiespiel "Knights of Honor 2: Sovereign", die Jagd-Sim "Way of the Hunter", das mittelalterliche Taktikspiel "The Valiant" sowie das arcadige "Stunfest – World Tour" vor. Alle weiteren Trailer finden Sie hier. (red, 13.8.2022)