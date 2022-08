Kenan Güngör. Foto: Christian Fischer

Behörden in der Türkei haben zwei Haftbefehle gegen den in Wien lebenden deutschen Integrationsexperten Kenan Güngör ausgestellt. Ihm werde laut eigenen Angaben Beleidigung des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Terrorunterstützung vorgeworfen. Weil er eine Verhaftung befürchtet, ist Güngör seit sechs Jahren nicht mehr in die Türkei gereist.

Güngör sagte im Ö1-Mittagsjournal, er sei auf Veranstaltungen in Wien bespitzelt worden. Der Vorwurf der Terrorunterstützung rühre daher, so Güngör, weil er türkeikritische Aussagen zugunsten der Kurden in Syrien auf sozialen Medien tätigte. Zur Präsidentenbeleidigung führen den türkischen Behörden insgesamt rund 160.000 Ermittlungsverfahren. So sollen etliche Oppositionelle im Ausland mundtot gemacht werden.

Aus dem Außenministerium heißt es, man werde den Fall verfolgen und sich mit den deutschen Behörden vor Ort austauschen. (luza, 13.8.2022)