Es waren wenige Monate, in denen Non-Fungible Tokens für großes Aufsehen sorgten. Wir haben einen Abgesang auf eine Technologie verfasst, die niemand wirklich verstand. Wir sehen uns gescheiterte NFT-Projekte an, woher dass Misstrauen gegenüber den Token kommt, ob dieses berechtigt ist und wo NFT vielleicht doch noch weiterleben könnte, um über die Toten nichts schlechtes zu sagen. Ein Nachruf voller gelangweilter Affen, Klimt-Fuzerln und Fürzen in Marmeladegläsern.

2020 bis 2022: Ruhe in Frieden, NFT

"Two Point Campus" im Test: Willkommen auf der Universität des gepflegten Wahnsinns

Chatbot: Die eigene KI gruselt sich vor Mark Zuckerberg

Modell M: Spanischer Designer entwirft Tesla-E-Motorrad

Forscher finden möglichen Hack in Boeing-Flugzeugen