In dieser Galerie: 2 Bilder Baumgartner trifft für Hoffenheim und läutet damit die Wende ein. Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON Gelungene Rückkehr von Timo Werner in Leipzig. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Frick

Leipzig – RB Leipzig hat trotz eines Treffers von Rückkehrer Timo Werner auch in der zweiten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg verpasst. Beim 2:2 (1:1) gegen den 1. FC Köln am Samstag stand ÖFB-Legionär Florian Kainz aufseiten der "Geißböcke" im Mittelpunkt. Christoph Baumgartner erzielte bei Hoffenheims 3:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum unterdessen seinen ersten Saisontreffer.

In Leipzig erzielte Werner in der 36. Minute unter kräftiger Mithilfe des Gäste-Torhüters Marvin Schwebe die Führung für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco. Vor der Pause stand Kainz gleich zweimal im Zentrum der Ereignisse. Nach seinem Assist traf Florian Dietz zum Ausgleich (40.). In der Nachspielzeit ließ sich der 29-Jährige nach einem leichten Ellbogencheck gegen den Hals theatralisch fallen – der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai sah die Rote Karte. In Unterzahl brachte Christopher Nkunku die Sachsen wieder in Führung (56.). Nach einer Kainz-Ecke beförderte Leipzigs Josko Gvardiol den Ball zum Endstand ins eigene Tor (72.).

Die TSG Hoffenheim feierte nach 0:2-Rückstand einen 3:2 (2:2)-Heimsieg über Bochum. Die Gäste starteten fulminant, Simon Zoller erzielte einen Doppelpack (10./13.) innerhalb von 2:20 Minuten. Diese währte allerdings nicht lange. Nationalspieler Baumgartner erzielte per Abstauber den Anschlusstreffer (14.), Ozan Kabak glich neun Minuten später aus. Nach einem Foul an Baumgartner verschoss Andrej Kramaric den ersten Strafstoß der Saison (59.). Den Siegtreffer erzielte der Ex-Salzburger Munas Dabbur (88.).

Oliver Glasner verpasste mit Frankfurt drei Tage nach dem 0:2 im europäischen Supercup gegen Real Madrid auch im zweiten Ligaspiel einen "Dreier". Die Eintracht kam bei Hertha nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Berliner gingen bereits in der 3. Minute durch einen Kopfball von Suat Serdar in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Daichi Kamada den Ausgleich (48.). Frankfurt wartet somit saisonübergreifend seit zehn Bundesliga-Spielen auf einen Sieg.

Werder Bremen und der VfB Stuttgart teilten beim 2:2 (1:1) auch in ihrem zweiten Saisonspiel die Punkte. ÖFB-Torjäger Sasa Kalajdzic steuerte den Assist zur zwischenzeitlichen Stuttgarter Führung von Silas bei (77.). Kurz vor dem Schlusspfiff sicherte Oliver Burke den Aufsteigern aus Bremen noch einen Punkt. Eine überraschende Niederlage kassierte Bayer Leverkusen. Die Werkself musste sich gegen den FC Augsburg mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. FCA-Angreifer Andre Hahn gelang der späte Siegtreffer für die Augsburger. Leverkusen verlor somit erstmals in der Club-Geschichte die ersten drei Pflichtspiele einer Saison. (APA; 13.8.2022)

Bayer Leverkusen – FC Augsburg 1:2 (1:1)

RB Leipzig – 1. FC Köln 2:2 (1:1)

Leipzig: ohne Laimer (verletzt), Schlager Ersatz; Köln: mit Kainz, Ljubicic bis 73.

TSG Hoffenheim – VfL Bochum 3:2 (2:2)

Hoffenheim: Baumgartner bis 75. (Tor zum 1:2/14.), ohne Posch (gesperrt); Bochum: mit Stöger

Hertha BSC Berlin – Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Frankfurt: Trainer Glasner

Werder Bremen – VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Bremen: mit Friedl, Schmid ab 78.; Stuttgart: Kalajdzic bis 81.