Ante Doppelpack. Foto: Reuters/MASCOLO

Mailand – Der italienische Fußball-Meister AC Milan hat am Samstag einen erfolgreichen Auftakt in die Serie A gefeiert. Der Titelverteidiger aus Mailand setzte sich in einem turbulenten ersten Saisonspiel vor heimischem Publikum gegen Udinese mit 4:2 (2:2) durch. Vizemeister Inter Mailand startete am Samstagabend in Lecce in die neue Spielzeit.

Im Giuseppe-Meazza-Stadion drehten die Mailänder einen frühen Rückstand durch Rodrigo Becao (2.) zunächst durch einen Elfmeter von Theo Hernandez (11.) und Ante Rebic (15.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Udinese durch Adam Masina (45.+3) aus. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff brachte Brahim Diaz die "Rossoneri" wieder auf die Siegerstraße. Rebic sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (68.). (APA; 13.8.2022)