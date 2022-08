Die Bahnrad-EM findet in München statt. Foto: IMAGO/Eibner/Memmler

München – Bei der Bahnrad-EM in München ist es im Frauen-Ausscheidungsfahren zu einem Massensturz gekommen. In der steilen Kurve nach der Zielgeraden kollidierten mehrere Fahrerinnen und kamen zu Fall. Letizia Paternoster aus Italien musste lange medizinisch versorgt werden, sie wurde auf einer Trage aus der Halle gebracht. Gold holte sich die Belgierin Lotte Kopecky, Verena Eberhardt wurde 15. Im Scratch der Männer gewann der Portugiese Iuri Leitao, Tim Wafler landete auf Rang acht.

Über den Gesundheitszustand von Weltmeisterin Paternoster (23), die am Vortag mit Italien in der Mannschaftsverfolgung Silber geholt hatte, gab es zunächst keine Informationen. Das Rennen war für die Erstversorgung und für Reparaturen an der Bahn unterbrochen. Zuvor hatte es bereits einen Sturz mit mehreren Beteiligten gegeben. Dieser verlief allerdings glimpflich, alle Fahrerinnen konnten selbstständig das Holzoval verlassen. Die Irin Alice Sharpe war in beide Stürze verwickelt, nahm aber bei beiden Neustarts das Rennen jeweils wieder auf. (APA; 13.8.2022)