Matthew Coronato bezwingt Sebastian Wraneschitz.

Edmonton – Österreichs Eishockey-Junioren haben am Samstag bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada auch das dritte Spiel verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag in Edmonton dem Titelverteidiger USA deutlich mit 0:7 (0:4,0:2,0:1) und bleibt im Turnierverlauf weiter ohne Punktgewinn. In der Tabelle der Gruppe B liegt die Mannschaft von Teamchef Philipp Pinter aktuell auf dem fünften und letzten Platz.

Die US-Amerikaner legten von Beginn an fulminant los. Bereits in der ersten Spielminute sorgte Wyatt Kaiser für die Führung. Durch weitere Treffer von Matthew Coronato (3.), abermals Kaiser (12.) und Red Savage (19.) war die Partie bereits nach dem ersten Drittel so gut wie entschieden. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Carter Mazur per Doppelschlag innerhalb einer Minute (28., 28./PP) auf 6:0. Das letzte Drittel verlief etwas ausgeglichener, Sasha Pastujov erzielte in der letzten Spielminute den Treffer zum 7:0-Endstand für die USA.

Die ÖEHV-Auswahl trifft am Montag (20:00 Uhr) zum Abschluss auf die Schweiz. Absteiger gibt es bei der diesjährigen Endrunde keine. (APA; 13.8.2022)

Ergebnis der Eishockey-U20-WM in Kanada vom Samstag – Gruppe B:

Österreich – USA 0:7 (0:4,0:2,0:1)

Tore: Kaiser (1., 12.), Coronato (3.), Savage (19.), Mazur (28., 28./PP), Pastujov (60.)