Am Sonntag wurden 4.731 positive Tests gemeldet. Foto: APA/BARBARA GINDL

Das österreichische Gesundheits- sowie das Innenministerium meldeten am Sonntag 4.731 Corona-Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.429 positiven Tests, aber fast gleich hoch wie am vergangenen Sonntag.

Damit gab es bisher in Österreich 4.825.495 positive Testergebnisse und 19.274 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner blieb gleich bei 421 Fällen.

Derzeit befinden sich 1.249 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 74 auf Intensivstationen betreut. Damit gab es 21 belegte Spitalsbetten weniger als am Vortag. Allerdings betrifft der Rückgang nur Wien, alle anderen Bundesländer meldeten wie an den vergangenen Wochenenden seit Freitag die gleiche Auslastung.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 4.734 als wieder frei vom Virus. Die Zahl der aktiven Fälle blieb mit 76.484 aktuell Infizierten stabil. (APA, red, 14.8.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit Samstag:

Burgenland: 134

Kärnten: 379

Niederösterreich: 1.014

Oberösterreich: 535

Salzburg: 173

Steiermark: 542

Tirol: 205

Vorarlberg: 111

Wien: 1.638