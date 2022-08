Stark. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Die 24-jährige Vasiliki Alexandri hat die Medaillenserie der österreichischen Synchronschwimmerinnen bei den Europameisterschaften in Rom fortgesetzt. Wie schon am Freitag in der Technischen Kür holte sie am Sonntag im Solo auch im Finale der Freien Kür die Bronzemedaille. Mit 91,8333 Punkten erhielt Alexandri eine klare persönliche Topbewertung. Es gewann die Ukrainerin Marta Fiedina (94,6333) vor der Italienerin Linda Cerruti (92,1000).

Am Samstag hatten mit Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri die anderen beiden Drillingsschwestern Silber in der Freien Kür geholt. (APA, 14.8.2022)