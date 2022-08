Die Delegation des US-Kongresses wird sicher einen offiziellen Empfang erhalten, der große Nachbar China dürfte den Besuch aber nicht gut heißen. Foto: REUTERS/Jameson Wu

Taipeh – Kurz nach dem umstrittenen Taiwan-Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, reist wieder eine amerikanische Delegation zur Insel-Republik. Mitglieder des US-Kongresses würden von Sonntag bis Montag Taiwan besuchen, teilte die Vertretung der USA in Taiwan am mit.

Die Delegation besteht aus dem Senator für Ed Markey, John Garamendi und Alan Lowenthal, beide Mitglieder des Repräsentantenhauses aus Kalifornien sowie Don Beyer aus Virginia und Aumua Amata aus American Samoa, beide ebenfalls Mitglieder des Repräsentantenhauses. Amata ist die einzige Mitreisende Republikanerin, die vier anderen Politiker sind allesamt Mitglieder der Demokratischen Partei, der auch Nancy Pelosi und US-Präsident Joe Biden angehört.

Die Visite sei Teil einer Reise in die indo-pazifische Region heißt es in der Stellungnahme der Vertretung, die die Aufgaben einer Botschaft wahrnimmt. Es werde bei Treffen mit Politikern Taiwans unter anderem um die Beziehungen zwischen beiden Republiken und globale Lieferketten gehen.

Pelosi hatte vergangene Woche Taiwan besucht. China sieht in dem Besuch eine Provokation und Verletzung der eigenen Souveränität und startete nach ihrer Abreise Manöver in unmittelbarer Nähe der Insel Manöver in einem bislang nie dagewesenem Ausmaß. Zuletzt waren am Samstag 13 chinesische Kampfflugzeuge in den Luftraum Taiwans eingedrungen. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Ländern, die Kontakte mit der demokratisch regierten Insel pflegen oder aufbauen, mit Konsequenzen. (Reuters, 14.8.2022)