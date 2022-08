Liebe Leserin, lieber Leser,

für viele gilt das iPhone als das beste Gerät für Smartphone-Fotografie. Ein Verdikt, dem allerdings so mancher Android-Hersteller vehement widersprechen würde. Einer davon probiert es nun mit einem wahrlich riesigen Sensor, wie das ausgeht verrät unser heutiger Smartphone-Test.

Not macht erfinderischer – oder so. Nachdem Russland kaum mehr an neue Hardware kommt, versucht man es nun mit der Entwicklung eigener Laptops. Was dabei herausgekommen ist, ist jedoch im besten Fall ein Beleg dafür, wie abhängig Russland in dieser Hinsicht vom Westen ist.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!



Xiaomi 12S Ultra im Test: Eine Kamera, die selbst das iPhone alt aussehen lässt

Sanktionen: Russland entwickelt Notebook mit zehn Jahre altem Prozessor und Smartphone-Grafik

Tesla betreibt 1.800 Supercharger in Deutschland illegal

Personal Tech: Trauer- und Gedenkwebseiten: Social Media des Jenseits?



Apple wollte Jahre vor Anti-Tracking-Maßnahmen an Facebooks Werbegeschäft mitverdienen

App des Gesundheitsministeriums wurde 320 Mal heruntergeladen und kostete knapp 150.000 Euro



Tesla-Fan sucht Eltern, die Kind für Test von selbstfahrendem System zur Verfügung stellen

iPhone 14: Apples nächste Smartphone-Generation könnte empfindlich teurer werden

Angreifer radikalisierte sich auf "Truth Social" und ruft zum Mord an FBI-Agenten auf

Mix Fold 2: Xiaomis Galaxy-Fold-Klon ist nicht nur dünner sondern auch günstiger