Muhammed-Cham Saracevic bezwang Landsmann Patrick Pentz.

Reims – Österreichs Teamtorhüter Patrick Pentz hat auch in seinem zweiten Einsatz in der Ligue 1 für Stade Reims vier Gegentore einstecken müssen. Im Heimspiel gegen Clermont Foot kassierte Reims am Sonntag ein 2:4.

Pentz und seine Teamkollegen lagen zur Pause 2:0 voran, nach einer Roten Karte für die Heimischen kurz nach Seitenwechsel traf Clermont aber noch viermal. Das 3:2 für die Gäste erzielte Muhammed Cham, Österreichs U21-Teamspieler leistete beim 4:2 außerdem die Vorarbeit.

Reims unter Ex-Salzburg-Coach Oscar Garcia hatte zum Saisonauftakt in Marseille mit 1:4 verloren. Für Clermont waren es die ersten Zähler der neuen Spielzeit. (APA; 14.8.2022)