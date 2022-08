Simon Bucher schwimmt in die Europaklasse. Foto: APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Rom – Der Tiroler Simon Bucher hat am Sonntag in Rom im Langbahn-EM-Finale der Schwimmer über 100 m Delfin Rang fünf belegt. In 51,44 Sek. verfehlte er seine persönliche Bestleistung um 0,26 Sek. sowie eine Medaille um 0,22 Sek. Im Juni in Budapest war der 22-Jährige auf dieser Strecke WM-Sechster geworden. Der EM-Titel ging in 50,33 an den ungarischen Favoriten und Europarekordler Kristof Milak.

Im Verlauf der Finalsession ist aus österreichischer Sicht auch noch Felix Auböck im Semifinale über 200 m Kraul im Einsatz. Im Vorlauf hatte der 25-Jährige in 1:47,97 Min. Rang neun belegt.

Am Vormittag hatte die Salzburger EM-Debütantin Anastasia Tichy über 100 m Delfin ihre persönliche Bestzeit in 1:01,74 Min. vom April um 0,13 Sek. unterboten. Damit belegte die 18-Jährige von der SU Salzburg Rang 28. Lena Kreundl kam über 200 m Brust auf 2:36,26 Min. (30.) Ihr Fokus gilt freilich den 200 m Lagen am Montag. (APA, 14.8.2022)