Sofia Polcanova und Robert Gardos in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Foto: IMAGO/Revierfoto

München – Das heuer mit Blickrichtung Olympia 2024 neuformierte Tischtennis-Mixed Sofia Polcanova/Robert Gardos hat bei den Europameisterschaften in München eine Medaille fix. Das ÖTTV-Duo besiegte am Sonntagabend im Viertelfinale die Franzosen Rithika Pavade/Simon Gauzy 3:1 (9,-5,7,5) und steht damit am Montag im Semifinale. Auch das Endspiel wird am Montag ausgetragen, Spiel um Platz drei gibt es keines. Es ist die dritte Medaille für Österreich bei den European Championships.

Das Out im Mixed-Achtelfinale war für den Wiener Daniel Habesohn und die Rumänin Elizabeta Samara gekommen, und zwar mit einem 0:3 (-8,-9,-6) gegen die topgesetzten Franzosen Yuan Jianan/Emmanuel Lebesson. In den beiden Runden davor hatten sich Samara/Habesohn gegen ein ukrainisches und türkisches Duo jeweils 3:0 durchgesetzt.

Während das Frauen- und Männer-Doppel nach dem Samstag-Auftakt erst am Dienstag weitergehen, wurden die Einzel-Qualifikationsgruppen gestartet. Amelie Solja und Karoline Mischek gewannen gegen die Portugiesin Matilde Pinto 3:0 (9,5,3) bzw. die Spanierin Angela Rodriguez 3:2 (-8,8,6,-7,7).

Andreas Levenko setzte sich gegen den Türken Tugay Yilmaz 3:0 (6,4,6), Alexander Chen gegen den Letten Arturs Reinholds 3:0 (7,6,8) durch. Einzig David Serdaroglu unterlag, dem Bulgaren Teodor Alexandrow 2:3 (-9,5,-9,5,-11). Die Qualifikation wird am Montag beendet. (APA, 14.8.2022)