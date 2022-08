Der Unternehmer und Ex-Politiker will Wallentin "sowohl ideell als auch materiell" helfen

Frank Stronach. Foto: imago/SKATA

Wien – Der Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin wird in seinem Bestreben, bei der Bundespräsidentschaftswahl anzutreten, von Magna-Gründer Frank Stronach unterstützt. Und zwar "sowohl ideell als auch materiell", wie Stronachs Anwalt Michael Krüger der APA bestätigte. Eine konkrete Summe, wie hoch die Unterstützung ausfallen wird, nannte er jedoch nicht.

Der 48-jährige Rechtsanwalt, der zuvor medial auch als potenzieller Kandidat für die FPÖ gehandelt worden war, hatte sein Antreten vergangene Woche öffentlich gemacht. Wallentin muss – so wie alle anderen Kandidaten auch – 6.000 Unterstützungserklärungen sammeln und den Wahlbehörden bis zum 2. September vorlegen. Seine letzte Kolumne in der "Krone bunt" erschien am vergangenen Sonntag. (APA, 15.8.2022)