Rafael Nadal stammt von der Insel Mallorca, James Cameron wurde in Kapuskasing in Kanada geboren und ja, Hitler war Österreicher

Tjukanov, der Ersteller der Weltkarte, arbeitet für die Software-Firma, mit der das Erstellen solcher virtueller Globen möglich ist. Foto: Topi Tjukanov

Irgendwann scheint der Finne Topi Tjukanov bei einem Quiz gefragt worden zu sein, wo denn Sigmund Freud geboren wurde. Er hat wohl Wien gesagt und damit einen sicher geglaubten Punkt verloren. Tatsächlich ist Freud gebürtiger Tscheche, was man dank der Website von Tjukanov ab sofort schnell nachprüfen kann.

Trump auf Nummer Zwei

Die Quiz-Geschichte ist erfunden, aber es braucht wohl schon einen großen Anreiz, eine Online-Weltkarte mit unzähligen Namen zu füllen – oder man arbeitet bei einer Firma, die eine passende Software entwickelt hat. Diese Firma heißt in diesem Fall Mapbox und der pfiffige Entwickler Tjukanov musste so nur noch die Datensammlung von Morgane Laouenan anknüpfen, die mehrere Wiki-Seiten auslesen. Aus dem vorhandenen Material zeichnete Tjukanov einen virtuellen Globus, den man in alle Richtungen drehen kann. Zu sehen ist eine Vielzahl von Namen, Nikola Tesla etwa oder auch Leo Tolstoy, die an ihrem Geburtsort eingezeichnet sind. Klickt man auf den Namen, sieht man den "Berühmtheits-Rang" der Person, das Geschlecht und ob sie noch am Leben ist. Bei letztem Punkt scheint sich die Software nicht immer ganz sicher zu sein. Bei Arnold Schwarzenegger steht beispielsweise "Wahrscheinlich ja".

Der angezeigte Rang ist sicher diskussionswürdig. Britney Spears liegt auf Rang 59 und damit vor Eminem, der Platz 80 einnimmt. Napoleon ist immerhin auf Platz neun, Winston Churchill auf Rang sieben. Donald Trump liegt fragwürdiger weise auf dem zweiten Platz – zwei Ränge vor Adolf Hitler.

Wer möchte, kann aus mehreren Kategorien wählen – etwa Kultur, Sport und Führungskraft, um die Namensdichte ein wenig zu verringern. Viel mehr als einen Hinweis des Autoren ist dann auf der Website auch nicht mehr zu finden. "Die Daten wurden so verarbeitet, dass nur eine Person – die mit dem höchsten Rang – in einer bestimmten geografischen Lage angezeigt werden kann". Praktisch, dass sich die berühmten Persönlichkeiten der Welt am Ende doch gut über den Erdball verteilt haben. Wer sich also schnell ein paar geografische Fakten zu einigen bekannten Namen für die nächste Klugscheißer-Party einprägen möchte, der hat mit dieser Weltkarte eine gute Möglichkeit dazu.

Ach ja, Platz eins wurde in der Recherche für diese Geschichte nicht gefunden. Fröhliches Suchen! (red, 15.8.2022)