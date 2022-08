Allein für Marihuana gibt es mehrere Emoji-Kombinationen. Foto: STANDARD/aam

Laut der Drug Enforcement Agendy (DEA) werden Online-Plattformen wie Tiktok, Instagram oder Twitter immer häufiger dazu genutzt, Drogen zu kaufen oder zu verkaufen. Um die illegalen Handlungen im Netz weniger nachvollziehbar zu machen, werden Emojis benutzt – als quasi Geheimsprache. Die DEA hat nun eine Auflistung dieses "Emoji-Codes" veröffentlicht.



Entschlüsselungscode

Ein blaues Herz als Zeichen für Methamphetamine, Heroin ist eine Schlange, Raketen-Emojis stehen für besonders starke Substanzen und eine Palme zeigt Interesse an Marihuana. Die Aufschlüsselung der DEA bringt Licht in den Code, den sich vor allem Jugendliche beim Besorgen von illegalen Substanzen angewöhnt haben. Laut der US-Behörde sind Drogen so einfach zu bekommen wie noch nie, weshalb das Entschlüsseln von solchen Geheimsprachen wichtig für die mögliche Aufdeckung von Drogengeschäften ist.

Die veröffentlichten Codes sind laut DEA nur ein Ausschnitt aus einer sich laufend verändernden Sprache. Foto: DEA

Zwischen den Jahren 2019 und 2020 habe sich laut "Journal of the American Medical Association" die Anzahl der an einer Überdosis verstorbenen Teenager mehr als verdoppelt. Bis 2021 stieg die Zahl der Toten um weitere 20 Prozent. Immer wieder äußern sich Verantwortliche diverser Social-Media-Plattformen, dass sie alles in ihrer Macht stehende tun, um den Verkauf von illegalen Substanzen zu verhindern.

Auch deshalb, schreibt die DEA in begleitenden Worten zum Emoji-Code, könne man immer nur eine Auswahl an Verschlüsselungen darstellen. Die Kombinationen würden sich laufend verändern – der Kampf gegen den Drogenverkauf auf Instagram und Co. bleibe fordernd. (red, 15.8.2022)