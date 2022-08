Der Vater des ermordeten Palästinensers (links im Bild) trauert um seinen Sohn. Foto: AP / Nasser Nasser

Tel Aviv / Ramallah – Israelische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia im besetzten Westjordanland einen Palästinenser erschossen. Die Einsatzkräfte hätten am Montag ein Haus nach Waffen durchsucht, als sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden seien, teilte die Israels Polizei mit. Die Beamten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Der Angreifer sei an seinen Verletzungen gestorben. Der Vater des Getöteten erklärte dagegen, sein Sohn sei unbewaffnet gewesen und exekutiert worden.

Die Israelis seien in das Haus gekommen und hätten sofort angefangen zu schießen. "Und sie haben meinem Sohn in den Kopf geschossen." Der ranghohe Palästinenser-Vertreter Hussein Al-Sheikh forderte eine internationale Untersuchung. Im Westjordanland kommt es regelmäßig zu Razzien. Ziel sind mutmaßliche Extremisten oder das Konfiszieren von Waffen. Am Sonntag hatte ein bewaffneter Palästinenser in der Nähe der Klagemauer in Jerusalem bei einem Anschlag auf einen Bus mit jüdischen Gläubigen an Bord mindestens acht Menschen verletzt.

Angriffe im Gazastreifen

Vor etwa einer Woche war zudem im Gazastreifen die Gewalt wieder aufgeflammt. Israel bombardierte palästinensische Ziele, militante Islamisten feuerten im Gegenzug Hunderte Raketen auf Israel. Ziel des dreitägigen Einsatzes des israelischen Militärs war die vom Iran unterstützte, militante Gruppe Islamischer Jihad. Eine direkte Konfrontation mit der größeren Palästinenser-Gruppe Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 regiert, vermied das Militär. Am Montag teilte es aber mit, einen von der radikal-islamischen Hamas gegrabenen Tunnel blockiert zu haben. Solche Tunnel wurden von der Hamas insbesondere im Gaza-Krieg von 2014 genutzt, um unentdeckt aus dem Gazastreifen nach Israel zu gelangen.

Der jetzt blockierte Tunnel sei "ziemlich fortschrittlich" gewesen mit dem Zweck, Kämpfer für Angriffe auf Israelis nach Israel einzuschleusen, sagte ein israelischer Militärsprecher. Ein Hamas-Sprecher warf dem Militär vor, der Öffentlichkeit "einen falschen Erfolg" zu präsentieren. Gleichzeitig reklamierte er für die Hamas das Recht, "alle Mittel zu nutzen, ihre Ressourcen zu verstärken und zu entwickeln". (APA, 15.8.2022)